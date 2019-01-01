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На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла

На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла
На півдні України на вихідних, 9-10 листопада, очікується вдень до 21 градуса тепла, на решті території – до 18.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

«Завтра (9 листопада – ред.) та в понеділок у західних, північних та місцями в центральних областях, в неділю на крайньому заході країни невеликий, подекуди помірний дощ, на решті території без опадів», - повідомили синоптики.

Температура у вихідні вночі 4-11°, на узбережжі морів до 13°; вдень 13-18°, на півдні країни до 21°, у східних, в неділю також і в західних областях 9-15°; 11 листопада в більшості областей, крім півдня, очікується зниження температури на 2-4°.

На Київщині завтра, 9 листопада, невеликий дощ. Температура вночі 8-10°, вдень 14-17°.

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Теги: погода, вихідні, Україна, тепло
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