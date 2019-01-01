На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла
Сьогодні, 14:15
На півдні України на вихідних, 9-10 листопада, очікується вдень до 21 градуса тепла, на решті території – до 18.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
«Завтра (9 листопада – ред.) та в понеділок у західних, північних та місцями в центральних областях, в неділю на крайньому заході країни невеликий, подекуди помірний дощ, на решті території без опадів», - повідомили синоптики.
Температура у вихідні вночі 4-11°, на узбережжі морів до 13°; вдень 13-18°, на півдні країни до 21°, у східних, в неділю також і в західних областях 9-15°; 11 листопада в більшості областей, крім півдня, очікується зниження температури на 2-4°.
На Київщині завтра, 9 листопада, невеликий дощ. Температура вночі 8-10°, вдень 14-17°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
«Завтра (9 листопада – ред.) та в понеділок у західних, північних та місцями в центральних областях, в неділю на крайньому заході країни невеликий, подекуди помірний дощ, на решті території без опадів», - повідомили синоптики.
Температура у вихідні вночі 4-11°, на узбережжі морів до 13°; вдень 13-18°, на півдні країни до 21°, у східних, в неділю також і в західних областях 9-15°; 11 листопада в більшості областей, крім півдня, очікується зниження температури на 2-4°.
На Київщині завтра, 9 листопада, невеликий дощ. Температура вночі 8-10°, вдень 14-17°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі хочуть купити квартиру для дитини-сироти
Сьогодні, 14:41
На вихідних в Україні прогнозують до 21 градуса тепла
Сьогодні, 14:15