Одна з найстаріших церков світу визнала ПЦУ





Про це 8 листопада повідомили в прес-службі Православної церкви України, передає



"Дорогі брати і сестри! З радістю повідомляємо вам гарну новину: блаженніший Папа і патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II в п'ятницю, 8 листопада, під час божественної літургії в храмі Архангелів в столиці Єгипту вперше під час великого входу згадав ім'я блаженнійшого митрополита Київського і всій Україні Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України " , - заявили в ПЦУ.



Таким чином, Олександрійська православна церква приєдналася до визнання автокефалії Православної церкви України.



У ПЦУ нагадали, що африканська православна церква є однією з найдавніших помісних церков і знаходиться на другому місці в диптиху після Вселенського патріархату.



"Ми дякуємо наших православних братів за підтримку в непростий час становлення і взаємно молимося про них і весь Олександрійський патріархат" , - додали в ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідом за Елладської церквою автокефалію помісної Церкви України офіційно визнала і Олександрійська православна церква, в канонічній юрисдикції якої знаходиться весь африканський континент.Про це 8 листопада повідомили в прес-службі Православної церкви України, передає "Сегодня" "Дорогі брати і сестри! З радістю повідомляємо вам гарну новину: блаженніший Папа і патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II в п'ятницю, 8 листопада, під час божественної літургії в храмі Архангелів в столиці Єгипту вперше під час великого входу згадав ім'я блаженнійшого митрополита Київського і всій Україні Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України " , - заявили в ПЦУ.Таким чином, Олександрійська православна церква приєдналася до визнання автокефалії Православної церкви України.У ПЦУ нагадали, що африканська православна церква є однією з найдавніших помісних церков і знаходиться на другому місці в диптиху після Вселенського патріархату."Ми дякуємо наших православних братів за підтримку в непростий час становлення і взаємно молимося про них і весь Олександрійський патріархат" , - додали в ПЦУ.

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