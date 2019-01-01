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Одна з найстаріших церков світу визнала ПЦУ

Одна з найстаріших церков світу визнала ПЦУ
Слідом за Елладської церквою автокефалію помісної Церкви України офіційно визнала і Олександрійська православна церква, в канонічній юрисдикції якої знаходиться весь африканський континент.

Про це 8 листопада повідомили в прес-службі Православної церкви України, передає "Сегодня".

"Дорогі брати і сестри! З радістю повідомляємо вам гарну новину: блаженніший Папа і патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II в п'ятницю, 8 листопада, під час божественної літургії в храмі Архангелів в столиці Єгипту вперше під час великого входу згадав ім'я блаженнійшого митрополита Київського і всій Україні Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України " , - заявили в ПЦУ.

Таким чином, Олександрійська православна церква приєдналася до визнання автокефалії Православної церкви України.

У ПЦУ нагадали, що африканська православна церква є однією з найдавніших помісних церков і знаходиться на другому місці в диптиху після Вселенського патріархату.

"Ми дякуємо наших православних братів за підтримку в непростий час становлення і взаємно молимося про них і весь Олександрійський патріархат" , - додали в ПЦУ.

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Теги: ПЦУ, Олександрійська церква, визнання
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Коментарі 1
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