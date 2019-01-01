Одна з найстаріших церков світу визнала ПЦУ
Сьогодні, 20:22
Слідом за Елладської церквою автокефалію помісної Церкви України офіційно визнала і Олександрійська православна церква, в канонічній юрисдикції якої знаходиться весь африканський континент.
Про це 8 листопада повідомили в прес-службі Православної церкви України, передає "Сегодня".
"Дорогі брати і сестри! З радістю повідомляємо вам гарну новину: блаженніший Папа і патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II в п'ятницю, 8 листопада, під час божественної літургії в храмі Архангелів в столиці Єгипту вперше під час великого входу згадав ім'я блаженнійшого митрополита Київського і всій Україні Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України " , - заявили в ПЦУ.
Таким чином, Олександрійська православна церква приєдналася до визнання автокефалії Православної церкви України.
У ПЦУ нагадали, що африканська православна церква є однією з найдавніших помісних церков і знаходиться на другому місці в диптиху після Вселенського патріархату.
"Ми дякуємо наших православних братів за підтримку в непростий час становлення і взаємно молимося про них і весь Олександрійський патріархат" , - додали в ПЦУ.
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Про це 8 листопада повідомили в прес-службі Православної церкви України, передає "Сегодня".
"Дорогі брати і сестри! З радістю повідомляємо вам гарну новину: блаженніший Папа і патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II в п'ятницю, 8 листопада, під час божественної літургії в храмі Архангелів в столиці Єгипту вперше під час великого входу згадав ім'я блаженнійшого митрополита Київського і всій Україні Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України " , - заявили в ПЦУ.
Таким чином, Олександрійська православна церква приєдналася до визнання автокефалії Православної церкви України.
У ПЦУ нагадали, що африканська православна церква є однією з найдавніших помісних церков і знаходиться на другому місці в диптиху після Вселенського патріархату.
"Ми дякуємо наших православних братів за підтримку в непростий час становлення і взаємно молимося про них і весь Олександрійський патріархат" , - додали в ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Був би Петро V далі, то мали б і Різдво 25 грудня і шрифт латиницю.... І постійну свічку на телеекранах.
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