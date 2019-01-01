У Ковелі хочуть купити квартиру для дитини-сироти

Денису Кучеренку, який є сиротою.



Громадська комісія з житлових питань на черговому засіданні під головуванням першого заступника міського голови Михайла Гетьмана розглянула звернення громадян, - йдеться на сайті



Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила із заявами мешканців міста, які виявили бажання стати на квартирний облік. Зокрема, двоє учасників бойових дій АТО просили внести їх в списки позачергового житла в зв'язку із отриманням групи інвалідності внаслідок війни.



Вирішили звернення задовольнити і підготувати проект рішення для затвердження виконавчим комітетом.



Водночас, п’ятеро осіб знято з квартирної черги. Двоє виїхали на постійне проживання до інших населених пунктів, двоє придбали квартири, у тому числі інвалід війни 2 групи, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції - за кошти державної субвенції.



Також задовольнили клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимира-Волинського про виключення квартири зі службового фонду Ковельського гарнізону.



Заступник начальника служби у справах дітей з питань опіки та піклування Микола Гупік поінформував комісію стосовно ситуації з придбанням та розподілом соціального житла для дітей- сиріт у нинішньому році.



Він зазначив, що у Ковелі діє Міська цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа на 2017-2021 роки. На ці потреби цьогоріч з обласного та міського бюджетів в рівних долях виділили кошти державної субвенції в розмірі 500 тисяч гривень. За них придбане соціальне житло.



На обліку щодо поліпшення житлових умов перебуває дві особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед них - Анатолій Кіров, який мешкає за адресою опікуна у місті Нововолинську, навчається у Володимир-Волинському духовному училищі.



Денис Кучеренко зареєстрований на вулиці Володимира Кияна у помешканні бабусі, яке не придатне для проживання. Комісія рекомендувала саме цьому юнаку надати куплену однокімнатну квартиру загальною площею 25,5 кв.м, що у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Відродження, 22.



Відповідний проект рішення розглянуть на виконкомі 14 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі громадська комісія з житлових питань планує надати однокімнатну квартиру, який є сиротою.Громадська комісія з житлових питань на черговому засіданні під головуванням першого заступника міського головирозглянула звернення громадян, - йдеться на сайті Ковельської міськради. Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житлаознайомила із заявами мешканців міста, які виявили бажання стати на квартирний облік. Зокрема, двоє учасників бойових дій АТО просили внести їх в списки позачергового житла в зв'язку із отриманням групи інвалідності внаслідок війни.Вирішили звернення задовольнити і підготувати проект рішення для затвердження виконавчим комітетом.Водночас, п’ятеро осіб знято з квартирної черги. Двоє виїхали на постійне проживання до інших населених пунктів, двоє придбали квартири, у тому числі інвалід війни 2 групи, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції - за кошти державної субвенції.Також задовольнили клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимира-Волинського про виключення квартири зі службового фонду Ковельського гарнізону.Заступник начальника служби у справах дітей з питань опіки та піклуванняпоінформував комісію стосовно ситуації з придбанням та розподілом соціального житла для дітей- сиріт у нинішньому році.Він зазначив, що у Ковелі діє Міська цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа на 2017-2021 роки. На ці потреби цьогоріч з обласного та міського бюджетів в рівних долях виділили кошти державної субвенції в розмірі 500 тисяч гривень. За них придбане соціальне житло.На обліку щодо поліпшення житлових умов перебуває дві особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед них -, який мешкає за адресою опікуна у місті Нововолинську, навчається у Володимир-Волинському духовному училищі.Денис Кучеренко зареєстрований на вулиці Володимира Кияна у помешканні бабусі, яке не придатне для проживання. Комісія рекомендувала саме цьому юнаку надати куплену однокімнатну квартиру загальною площею 25,5 кв.м, що у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Відродження, 22.Відповідний проект рішення розглянуть на виконкомі 14 листопада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію