У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*





Про це інформує пресслужба закладу.



Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:



– тістечко «Карпати» (власне виробництво) 70 г – 4,90 грн/шт;



– засіб для миття посуду «Друг Лимон Яблуко» 500 мл – 10,90 грн/шт;



– банан ваговий – 23,90 грн/кг;



– крильця, печені в медовому соусі вагові (власне виробництво) – 79,90 грн/кг.



Термін дії акції з 8 до 10 листопада 2019, а кількість товару обмежена.





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