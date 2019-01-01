У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*
Сьогодні, 16:48
Супермаркет «Експрес Там Там» пропонує своїм покупцям вигідні акції.
Про це інформує пресслужба закладу.
Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:
– тістечко «Карпати» (власне виробництво) 70 г – 4,90 грн/шт;
– засіб для миття посуду «Друг Лимон Яблуко» 500 мл – 10,90 грн/шт;
– банан ваговий – 23,90 грн/кг;
– крильця, печені в медовому соусі вагові (власне виробництво) – 79,90 грн/кг.
Термін дії акції з 8 до 10 листопада 2019, а кількість товару обмежена.
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Про це інформує пресслужба закладу.
Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:
– тістечко «Карпати» (власне виробництво) 70 г – 4,90 грн/шт;
– засіб для миття посуду «Друг Лимон Яблуко» 500 мл – 10,90 грн/шт;
– банан ваговий – 23,90 грн/кг;
– крильця, печені в медовому соусі вагові (власне виробництво) – 79,90 грн/кг.
Термін дії акції з 8 до 10 листопада 2019, а кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*
Сьогодні, 16:48