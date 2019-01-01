вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*

У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*
Супермаркет «Експрес Там Там» пропонує своїм покупцям вигідні акції.

Про це інформує пресслужба закладу.

Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:

– тістечко «Карпати» (власне виробництво) 70 г – 4,90 грн/шт;

– засіб для миття посуду «Друг Лимон Яблуко» 500 мл – 10,90 грн/шт;

– банан ваговий – 23,90 грн/кг;

– крильця, печені в медовому соусі вагові (власне виробництво) – 79,90 грн/кг.

Термін дії акції з 8 до 10 листопада 2019, а кількість товару обмежена.

У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Експрес Там Там, акції, знижки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продовжує «рости» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 17:00
Розшукали неповнолітнього волинянина, який втік з навчального закладу
Сьогодні, 16:52
У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*
Сьогодні, 16:48
Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку
Сьогодні, 16:44
На Волинь з Білорусі у вікні туалету поїзда намагалися завезти контрабанду
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки* У «Там Тамі» та «Експрес Там Тамі» – знижки*
23 жовтень, 08:50
У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки* У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*
06 листопад, 20:59
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки* У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*
06 листопад, 19:19
У «ПортCity» – чорна п'ятниця* У «ПортCity» – чорна п'ятниця*
01 листопад, 19:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
Сьогодні, 18:10
 0
У Володимирі чоловік побив знайомого
Сьогодні, 18:02
 0
У Луцьку на декількох вулицях відключать гарячу воду
Сьогодні, 17:43
 0
Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт
Сьогодні, 17:25
 0
Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿