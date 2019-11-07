«Чому я не можу курити, якщо куриш ти?»: про що говорили на річниці Волинського братства тверезості. ФОТО

Нафанаїла, до десятої річниці Волинського братства тверезості, Всеукраїнське Свято-Володимирське братство тверезості у співпраці з представниками Волинського обласного наркологічного диспансеру провело для священнослужителів семінар.



Про це повідомляє пресслужба



Тема семінару: Особливості пастирської роботи з залежними та співзалежними людьми.



Головними доповідачами виступили:



Архімандрит Іоасаф (Перетятко) – голова Свято-Володимирського братства тверезості м. Київ;

Священник Олексій Малюков- клірик храму преподобного Агапіта Печерського м. Київ;

Андрій Володимирович Кошара- керівник реабілітаційно-оздоровчого комплексу «New Way»;

Валентина Францівна Бежан - психолог Волинського обласного наркологічного диспансеру;

Собочук Олена Олександрівна - психолог Волинського обласного наркологічного диспансеру;

Протоієрей Стефан Ярема - голова єпархіального відділу по боротьбі з алкогольною загрозою і наркотичною залежністю;

Алла Ниципорович - психолог наркологічного реабілітаційного центру м. Київ.



Актуальними темами, які підіймались під час семінару були:



«Перші паростки» залежностей;

Підлітковий вік, проблема становлення особистості, пошук себе;

Шлюб з алкоголіком та (або) наркоманом;

Явище співзалежності родичів;

Реабілітація залежного;

Пастирська етика у роботі із залежними та співзалежними.

Семінар було розпочато зі спільної молитви священнослужителів та гостей семінару.



Варто зауважити, що у семінарі взяли участь представники Київської, Волинської та Володимир-Волинської єпархій.



Першим до слова був запрошений благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, який передав вітальне слово від архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла та побажав, щоб ті перлини духовного досвіду, які будуть звучати на семінарі, обов’язково додавали знань пастирям Волинської землі.



Модератор заходу протоієрей Стефан Ярема представив доповідачів та розпочав блок перелічених питань.



До слова були запрошені психологи обласного наркологічного диспансеру. Валентина Бежан розповіла священнослужителям про «перші дзвіночки» підліткової залежності, яка розпочинається з ігроманії.



Психолог розповіла, що коли в сім’ї є залежна людина, ця залежність передається в першу чергу дітям, які, дивлячись на приклад старших, можуть поглинути увесь негатив та розвинути у собі власну залежність.



Колега Валентини Францівни, психолог Собочук Олена доповнила, що статистика соціологів спонукає бити на сполох, адже кожна десята дитина вживає наркотичні речовини ще у шкільний період. Тому, власний сімейний приклад є найбільш дієвим засобом для захисту від спроби скуштувати алкоголь чи наркотичні засоби.



«Чому я не можу курити, якщо куриш ти?», – цей дитячий висновок, за словами Олени Олександрівни, і є найпершим «дзвіночком», який може перерости у тверду залежність до нездорового або самовбивчого способу життя.



До слова було запрошено Аллу Ниципорович, яка є психологом Київського наркологічного реабілітаційного центру. Спеціаліст наголосила, що мовчати не можна, треба постійно вести профілактику розмови зі своїми дітьми, психолог наголосила, що підлітки, вдаючись до псевдо незалежності, не прийдуть самі, їх треба брати за руку, за розум й душу та вести до світла, здоров’я і духовності.



Священник Олексій Малюков, долучившись до теми обговорення, наголосив, що те життя, якими живуть батьки має єднатись з життям дітей. І власний приклад здорового способу життя, має стати тим фундаментом, який, разом з молитвою та воцерковленням встановить природно-духовний імунітет для майбутнього покоління.



«Наші діти – є дослідниками, і вони будуть перевіряти те, про що наголошували їм батьки, тому нашим завданням є завоювання довіри та батьківського авторитету, який має насаджуватись не насиллям, а власним духовно-здоровим прикладом», – підсумував священник Олексій.



До слова був запрошений Андрій Володимирович Кошара, керівник реабілітаційно-оздоровчого комплексу «New Way», який вказав на тенденцію розповсюдження залежності на сімейному рівні.



«Якщо з’явилась проблема, треба шукати «корінь і паростки», потрібно займатись з усіма членами родини, та мати бажання відректись від залежності».



Архімандрит Іоасаф, доповнюючи попередніх доповідачів, зауважив, «що мало привести дитину у Недільну школу та сказати «Вчись», треба власним прикладом та мотивацією показувати свій духовний світ, який і має навести дитину на правильний вибір розвитку свого життя».



Другий блок питань розпочався з обговорення підготовки до шлюбу та чіткого визначення – «хто саме є твоєю другою половиною, чи немає у неї проблем з залежністю».



Отець Стефан почав обговорення з того, що підготовка до церковного шлюбу (таїнство Вінчання) має займати набагато більше часу, та саме священник має підіймати тему потенційної залежності у майбутнього подружжя.



«Хто твоя майбутня дружина, хто твій майбутній чоловік, чи немає у них проблем з надмірним зловживанням алкоголю чи вживанням наркотиків?», – це питання має чітко поставити потенційні загрози у майбутньому для цього шлюбу.



Слово взяли гості семінару, психологи наркологічних диспансерів, які наголосили, що недарма у державних установах урочистих подій, є практика давати місячний термін після подання заяви про реєстрацію шлюбу, для чіткого розуміння, чи є усвідомленим та обдуманим, намір одружитись. Тому і священники мають ставити ці запитання молодій парі перед таїнством Вінчання, для того, щоб попередити майбутні наслідки розпаду залежної сім’ї.



Архімандрит Іоасаф наголосив, що поняття «спасительної жертви» немає стояти причиною шлюбу від однієї із сторін.



Підсумовуючи сьогоднішній семінар, протоієрей Стефан Ярема подякував доповідачам, гостям, психологам та священнослужителям за плідну працю та підняття важливих питань у Пастирському служінні.



Також, до слова долучився представник Володимир-Волинської єпархії архімандрит Ніфонт (Омельчук), який щиро подякував архіпастирям, представникам Всеукраїнського братства тверезості, психологам й духовенству за можливість бути присутніми на суспільно-важливому заході. Архімандрит Ніфонт висловив сподівання на часті зустрічі у такому форматі для ще більшого вивчення й вирішення суспільної проблеми – залежності від алкоголю та наркотичних засобів.



Спокуси у житті людей зростають у геометричній прогресії, з’являються нові види наркотиків та алкоголю, тому саме священники мають бути одними з тих моральних орієнтирів, які своїм власним прикладом та євангельським словом мають навчати словесну паству та вести її правильним спасительним шляхом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 листопада з благословення архієпископа Волинського і Луцького, до десятої річниці Волинського братства тверезості, Всеукраїнське Свято-Володимирське братство тверезості у співпраці з представниками Волинського обласного наркологічного диспансеру провело для священнослужителів семінар.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП) Тема семінару: Особливості пастирської роботи з залежними та співзалежними людьми.Головними доповідачами виступили:Архімандрит– голова Свято-Володимирського братства тверезості м. Київ;Священник- клірик храму преподобного Агапіта Печерського м. Київ;- керівник реабілітаційно-оздоровчого комплексу «New Way»;- психолог Волинського обласного наркологічного диспансеру;- психолог Волинського обласного наркологічного диспансеру;Протоієрей- голова єпархіального відділу по боротьбі з алкогольною загрозою і наркотичною залежністю;- психолог наркологічного реабілітаційного центру м. Київ.Актуальними темами, які підіймались під час семінару були:«Перші паростки» залежностей;Підлітковий вік, проблема становлення особистості, пошук себе;Шлюб з алкоголіком та (або) наркоманом;Явище співзалежності родичів;Реабілітація залежного;Пастирська етика у роботі із залежними та співзалежними.Семінар було розпочато зі спільної молитви священнослужителів та гостей семінару.Варто зауважити, що у семінарі взяли участь представники Київської, Волинської та Володимир-Волинської єпархій.Першим до слова був запрошений благочинний Луцького центрального округу протоієрей, який передав вітальне слово від архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла та побажав, щоб ті перлини духовного досвіду, які будуть звучати на семінарі, обов’язково додавали знань пастирям Волинської землі.Модератор заходу протоієрей Стефан Ярема представив доповідачів та розпочав блок перелічених питань.До слова були запрошені психологи обласного наркологічного диспансеру. Валентина Бежан розповіла священнослужителям про «перші дзвіночки» підліткової залежності, яка розпочинається з ігроманії.Психолог розповіла, що коли в сім’ї є залежна людина, ця залежність передається в першу чергу дітям, які, дивлячись на приклад старших, можуть поглинути увесь негатив та розвинути у собі власну залежність.Колега Валентини Францівни, психолог Собочук Олена доповнила, що статистика соціологів спонукає бити на сполох, адже кожна десята дитина вживає наркотичні речовини ще у шкільний період. Тому, власний сімейний приклад є найбільш дієвим засобом для захисту від спроби скуштувати алкоголь чи наркотичні засоби.«Чому я не можу курити, якщо куриш ти?», – цей дитячий висновок, за словами Олени Олександрівни, і є найпершим «дзвіночком», який може перерости у тверду залежність до нездорового або самовбивчого способу життя.До слова було запрошено Аллу Ниципорович, яка є психологом Київського наркологічного реабілітаційного центру. Спеціаліст наголосила, що мовчати не можна, треба постійно вести профілактику розмови зі своїми дітьми, психолог наголосила, що підлітки, вдаючись до псевдо незалежності, не прийдуть самі, їх треба брати за руку, за розум й душу та вести до світла, здоров’я і духовності.Священник Олексій Малюков, долучившись до теми обговорення, наголосив, що те життя, якими живуть батьки має єднатись з життям дітей. І власний приклад здорового способу життя, має стати тим фундаментом, який, разом з молитвою та воцерковленням встановить природно-духовний імунітет для майбутнього покоління.«Наші діти – є дослідниками, і вони будуть перевіряти те, про що наголошували їм батьки, тому нашим завданням є завоювання довіри та батьківського авторитету, який має насаджуватись не насиллям, а власним духовно-здоровим прикладом», – підсумував священник Олексій.До слова був запрошений, керівник реабілітаційно-оздоровчого комплексу «New Way», який вказав на тенденцію розповсюдження залежності на сімейному рівні.«Якщо з’явилась проблема, треба шукати «корінь і паростки», потрібно займатись з усіма членами родини, та мати бажання відректись від залежності».Архімандрит Іоасаф, доповнюючи попередніх доповідачів, зауважив, «що мало привести дитину у Недільну школу та сказати «Вчись», треба власним прикладом та мотивацією показувати свій духовний світ, який і має навести дитину на правильний вибір розвитку свого життя».Другий блок питань розпочався з обговорення підготовки до шлюбу та чіткого визначення – «хто саме є твоєю другою половиною, чи немає у неї проблем з залежністю».Отець Стефан почав обговорення з того, що підготовка до церковного шлюбу (таїнство Вінчання) має займати набагато більше часу, та саме священник має підіймати тему потенційної залежності у майбутнього подружжя.«Хто твоя майбутня дружина, хто твій майбутній чоловік, чи немає у них проблем з надмірним зловживанням алкоголю чи вживанням наркотиків?», – це питання має чітко поставити потенційні загрози у майбутньому для цього шлюбу.Слово взяли гості семінару, психологи наркологічних диспансерів, які наголосили, що недарма у державних установах урочистих подій, є практика давати місячний термін після подання заяви про реєстрацію шлюбу, для чіткого розуміння, чи є усвідомленим та обдуманим, намір одружитись. Тому і священники мають ставити ці запитання молодій парі перед таїнством Вінчання, для того, щоб попередити майбутні наслідки розпаду залежної сім’ї.Архімандрит Іоасаф наголосив, що поняття «спасительної жертви» немає стояти причиною шлюбу від однієї із сторін.Підсумовуючи сьогоднішній семінар, протоієрей Стефан Ярема подякував доповідачам, гостям, психологам та священнослужителям за плідну працю та підняття важливих питань у Пастирському служінні.Також, до слова долучився представник Володимир-Волинської єпархії архімандрит Ніфонт (Омельчук), який щиро подякував архіпастирям, представникам Всеукраїнського братства тверезості, психологам й духовенству за можливість бути присутніми на суспільно-важливому заході. Архімандрит Ніфонт висловив сподівання на часті зустрічі у такому форматі для ще більшого вивчення й вирішення суспільної проблеми – залежності від алкоголю та наркотичних засобів.Спокуси у житті людей зростають у геометричній прогресії, з’являються нові види наркотиків та алкоголю, тому саме священники мають бути одними з тих моральних орієнтирів, які своїм власним прикладом та євангельським словом мають навчати словесну паству та вести її правильним спасительним шляхом.

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