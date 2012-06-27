У селі на Волині збудували молочний комплекс за європейськими технологіями. ФОТО





Господар підприємства «Перлина Турії» Володимир Яренчук радо проводить екскурсію для столичних гостей. Він каже: усе за останнім словом європейських технологій, - повідомляє



Оглянути господарство завітали заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко, заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко.



Нагадують, перший корівник фермерського господарства відкрили наприкінці листопада 2018 року, а вже сьогодні завершили будівництво цілого комплексу, загальний проект якого передбачає 1800 голів великої рогатої худоби та 600 корів дійного стада.



"Цього року ми збудували 75% комплексу. Це корівник на 360 голів, комп’ютеризований комбікормовий зал з лінією на п’ять тонн в годину, корівник-сухостій, телятник для телят до трьох місяців, телятник для телят з трьох до дев’яти місяців, окремий – з дев’яти до п’ятнадцяти місяців, дві силосних ями, прохідну, вагову та зробили благоустрій території. На комплекс ми витратили близько 100 мільйонів гривень в 2019 році. Ми залучили 50 мільйонів гривень кредиту, ще 50 мільйонів – це обігові кошти. Також ми подали документи на державну компенсацію. Заступник Міністра побачив, оцінив, що у нас все добре збудовано, тому за комплекси очікуємо отримати 18-19 мільйонів гривень, за завезення нетелів – 6,5 мільйонів", – розповів Володимир Арсентійович.



Для здійснення амбітних планів, волинський фермер залучив інвестиції німецького акціонерного товариства «ПроКредит Банк».



Окрім того, у 2018 році він скористався державною підтримкою та отримав часткове відшкодування від держави за кожного закупленого нетеля та будівництво комплексу. До слова, племінне поголів’я корів ФГ «Перлина Турії» закупляє в іноземних колег. У 2018 році працювали з німецькими та польськими селекційними господарствами, в яких закупили близько 300 нетелів. Цьогоріч придбали ще 300 голів нетелів з Польщі для комплектації другого корівника.



Тарас Висоцький та Роман Лещенко, серед іншого, оглянули молочний комплекс оснащений доїльним залом шведської компанії DeLaval типу «карусель», між іншим, єдиним на Волині. Така технологія дозволяє одночасно доїти 24 корови без стресу для тварин. Зазначають, що столичні гості високо оцінили технологічність та комфорт на підприємстві.



"Саме за підприємствами молочного виробництва та розведення ВРХ в Україні майбутнє. По-перше, якщо говорити про «Перлину Турії» – тут надзвичайно висока продуктивність. Друге – створені всі умови комфорту і для працівників, і для корів. Третє – є інтегрований підхід. Це великий комплекс, який має землю й вирощує корми, який має обладнання для переробки кормів, має молочний комплекс – з унікальною карусельною системою доїння корів. Фактично, це закритий цикл, який не має відходів, все утилізується в комплексі підприємства. В Україні таких підприємств небагато, але темпи розбудови такого типу діяльності пришвидшуються", – відзначив Тарас Миколайович.



Також заступник міністра додав, що нині Уряд аналізує ефективність чинних державних програм підтримки сільгоспвиробників.



"Як ми почули сьогодні, два напрямки точно є корисними – підтримка закупівлі племінного поголів’я й компенсація за будівництво нових комплексів. Ці дві програми діяли попередніх два роки, у 2019 вони теж діють. Це підприємство подало всі документи і цього тижня було підписано Міністром виплату компенсації за завезення племінного стада, до 5 грудня чекаємо заявки по будівництву. Я переконаний, що такі програми мають продовжуватися принаймні через два індикатори – нові робочі місця та додана вартість. Також це сприяє імпортозаміщенню. Ми збільшуємо виробництво власної продукції – тим самим зменшуємо потребу в імпорті. Всі напрямки, які відповідають цим критеріям – будуть підтримані в майбутньому", – запевнив Тарас Висоцький.



Після оглядин підприємства заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко, аграрії та фермери області, а також інші запрошені взяли участь в Земельному форумі, який пройшов в стінах обласної державної адміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Задиби Турійського району фактично за два роки звели сучасний молочний комплекс.Господар підприємства «Перлина Турії»радо проводить екскурсію для столичних гостей. Він каже: усе за останнім словом європейських технологій, - повідомляє Волинська ОДА Оглянути господарство завітали заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, уповноважений президента з питань землі, заступник голови обласної державної адміністрації, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністраціїНагадують, перший корівник фермерського господарства відкрили наприкінці листопада 2018 року, а вже сьогодні завершили будівництво цілого комплексу, загальний проект якого передбачає 1800 голів великої рогатої худоби та 600 корів дійного стада."Цього року ми збудували 75% комплексу. Це корівник на 360 голів, комп’ютеризований комбікормовий зал з лінією на п’ять тонн в годину, корівник-сухостій, телятник для телят до трьох місяців, телятник для телят з трьох до дев’яти місяців, окремий – з дев’яти до п’ятнадцяти місяців, дві силосних ями, прохідну, вагову та зробили благоустрій території. На комплекс ми витратили близько 100 мільйонів гривень в 2019 році. Ми залучили 50 мільйонів гривень кредиту, ще 50 мільйонів – це обігові кошти. Також ми подали документи на державну компенсацію. Заступник Міністра побачив, оцінив, що у нас все добре збудовано, тому за комплекси очікуємо отримати 18-19 мільйонів гривень, за завезення нетелів – 6,5 мільйонів", – розповів Володимир Арсентійович.Для здійснення амбітних планів, волинський фермер залучив інвестиції німецького акціонерного товариства «ПроКредит Банк».Окрім того, у 2018 році він скористався державною підтримкою та отримав часткове відшкодування від держави за кожного закупленого нетеля та будівництво комплексу. До слова, племінне поголів’я корів ФГ «Перлина Турії» закупляє в іноземних колег. У 2018 році працювали з німецькими та польськими селекційними господарствами, в яких закупили близько 300 нетелів. Цьогоріч придбали ще 300 голів нетелів з Польщі для комплектації другого корівника.Тарас Висоцький та Роман Лещенко, серед іншого, оглянули молочний комплекс оснащений доїльним залом шведської компанії DeLaval типу «карусель», між іншим, єдиним на Волині. Така технологія дозволяє одночасно доїти 24 корови без стресу для тварин. Зазначають, що столичні гості високо оцінили технологічність та комфорт на підприємстві."Саме за підприємствами молочного виробництва та розведення ВРХ в Україні майбутнє. По-перше, якщо говорити про «Перлину Турії» – тут надзвичайно висока продуктивність. Друге – створені всі умови комфорту і для працівників, і для корів. Третє – є інтегрований підхід. Це великий комплекс, який має землю й вирощує корми, який має обладнання для переробки кормів, має молочний комплекс – з унікальною карусельною системою доїння корів. Фактично, це закритий цикл, який не має відходів, все утилізується в комплексі підприємства. В Україні таких підприємств небагато, але темпи розбудови такого типу діяльності пришвидшуються", – відзначив Тарас Миколайович.Також заступник міністра додав, що нині Уряд аналізує ефективність чинних державних програм підтримки сільгоспвиробників."Як ми почули сьогодні, два напрямки точно є корисними – підтримка закупівлі племінного поголів’я й компенсація за будівництво нових комплексів. Ці дві програми діяли попередніх два роки, у 2019 вони теж діють. Це підприємство подало всі документи і цього тижня було підписано Міністром виплату компенсації за завезення племінного стада, до 5 грудня чекаємо заявки по будівництву. Я переконаний, що такі програми мають продовжуватися принаймні через два індикатори – нові робочі місця та додана вартість. Також це сприяє імпортозаміщенню. Ми збільшуємо виробництво власної продукції – тим самим зменшуємо потребу в імпорті. Всі напрямки, які відповідають цим критеріям – будуть підтримані в майбутньому", – запевнив Тарас Висоцький.Після оглядин підприємства заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко, аграрії та фермери області, а також інші запрошені взяли участь в Земельному форумі, який пройшов в стінах обласної державної адміністрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію