На Волині на автостанції знайшли 15-річного хлопця





Пенсіонерка повідомила, що учора, 7 листопада, близько 11 години її 15-річний онук пішов з дому гуляти та не повернувся, - інформує Нацполіція у Волинській області.



Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітнього. Протягом декількох годин співробітники Ківерцівського відділу поліції знайшли юнака на автостанції в райцентрі.



Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров’ю підлітка не має. Хлопця поліцейські доставили додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Ківерцівського відділу поліції звернулася 78-річна місцева жителька.Пенсіонерка повідомила, що учора, 7 листопада, близько 11 години її 15-річний онук пішов з дому гуляти та не повернувся, - інформує Нацполіція у Волинській області.Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітнього. Протягом декількох годин співробітники Ківерцівського відділу поліції знайшли юнака на автостанції в райцентрі.Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров’ю підлітка не має. Хлопця поліцейські доставили додому.

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