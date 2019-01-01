На Волині на автостанції знайшли 15-річного хлопця
Сьогодні, 15:53
До Ківерцівського відділу поліції звернулася 78-річна місцева жителька.
Пенсіонерка повідомила, що учора, 7 листопада, близько 11 години її 15-річний онук пішов з дому гуляти та не повернувся, - інформує Нацполіція у Волинській області.
Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітнього. Протягом декількох годин співробітники Ківерцівського відділу поліції знайшли юнака на автостанції в райцентрі.
Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров’ю підлітка не має. Хлопця поліцейські доставили додому.
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Пенсіонерка повідомила, що учора, 7 листопада, близько 11 години її 15-річний онук пішов з дому гуляти та не повернувся, - інформує Нацполіція у Волинській області.
Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітнього. Протягом декількох годин співробітники Ківерцівського відділу поліції знайшли юнака на автостанції в райцентрі.
Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров’ю підлітка не має. Хлопця поліцейські доставили додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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