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Розшукали неповнолітнього волинянина, який втік з навчального закладу

Розшукали неповнолітнього волинянина, який втік з навчального закладу
Встановили місцезнаходження 15-річного волинянина, котрий напередодні самовільно залишив навчальний заклад.

Хлопця знайшли учора, 7 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.

Співробітники ювенальної превенції Луцького районного відділення поліції у Волинській області протягом години розшукали неповнолітнього.

Зазначають, протиправних дій відносно підлітка вчинено не було. Неповнолітнього доставили та помістили у Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації.

Загалом з початку року волинські поліцейські розшукали 312 дітей, з яких місце знаходження 304 осіб встановили протягом доби.


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Теги: розшук, поліція, неповнолітній волинянин
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