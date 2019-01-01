Розшукали неповнолітнього волинянина, який втік з навчального закладу
Сьогодні, 16:52
Встановили місцезнаходження 15-річного волинянина, котрий напередодні самовільно залишив навчальний заклад.
Хлопця знайшли учора, 7 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.
Співробітники ювенальної превенції Луцького районного відділення поліції у Волинській області протягом години розшукали неповнолітнього.
Зазначають, протиправних дій відносно підлітка вчинено не було. Неповнолітнього доставили та помістили у Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації.
Загалом з початку року волинські поліцейські розшукали 312 дітей, з яких місце знаходження 304 осіб встановили протягом доби.
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Хлопця знайшли учора, 7 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.
Співробітники ювенальної превенції Луцького районного відділення поліції у Волинській області протягом години розшукали неповнолітнього.
Зазначають, протиправних дій відносно підлітка вчинено не було. Неповнолітнього доставили та помістили у Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації.
Загалом з початку року волинські поліцейські розшукали 312 дітей, з яких місце знаходження 304 осіб встановили протягом доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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