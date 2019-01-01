Розшукали неповнолітнього волинянина, який втік з навчального закладу





Хлопця знайшли учора, 7 листопада, - інформує



Співробітники ювенальної превенції Луцького районного відділення поліції у Волинській області протягом години розшукали неповнолітнього.



Зазначають, протиправних дій відносно підлітка вчинено не було. Неповнолітнього доставили та помістили у Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації.



Загалом з початку року волинські поліцейські розшукали 312 дітей, з яких місце знаходження 304 осіб встановили протягом доби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановили місцезнаходження 15-річного волинянина, котрий напередодні самовільно залишив навчальний заклад.Хлопця знайшли учора, 7 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області. Співробітники ювенальної превенції Луцького районного відділення поліції у Волинській області протягом години розшукали неповнолітнього.Зазначають, протиправних дій відносно підлітка вчинено не було. Неповнолітнього доставили та помістили у Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації.Загалом з початку року волинські поліцейські розшукали 312 дітей, з яких місце знаходження 304 осіб встановили протягом доби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію