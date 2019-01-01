Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО

У трьохсторонню угоду стосовно впровадження автоматичної системи оплати проїзду внесли низку важливих змін.Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що з трьохсторонньої угоди виключають пункт про штрафи перевізників. Зокрема, до них не будуть застосовувати фінансові санкції за порушення графіків руху, відсутність рейсів.Окрім того, впорядкують й правила видачі засобів контролю. Якщо у перевізника працюють дві особи, що здійснюють контроль, то такому перевізнику за 1 гривню дадуть 2 засоби контролю, якщо троє осіб – три засоби контролю.Також у договорі йдеться про те, щоб своєчасно встановлювати економічно обґрунтовані тарифи на транспортні послуги (тарифні плани, тарифні пакети електронних квитків тощо). За зверненням сторін про перегляд тарифів на транспортні послуг організатор зобов’язаний не пізніше двох місяців розглянути відповідне звернення та прийняти рішення за його результатами.«Ми йдемо на поступки для того, щоб АСОП запрацювала, щоб ми і перевізники побачили її переваги», - сказав заступник мера