На Волинь з Білорусі у вікні туалету поїзда намагалися завезти контрабанду

У ніч на 8 листопада в пункті пропуску «Заболоття» під час огляду потяга сполученням «Хотислав–Ковель» прикордонники разом з митниками знайшли пакет з цигарками, який знаходився із зовнішньої сторони вікна туалету одного із вагонів.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Інформують, що знайшли, зокрема, 100 пачок марки «Фест». Тютюнові вироби вилучили працівники митниці, попередня сума оцінки складає 2000 гривень.Цього ж дня в автомобільному пункті пропуску «Піща» під час огляду автомобіля Volkswagen, на якому громадянин України їхав з Білорусі, за спинкою сидіння водія виявили 530 пачок сигарет марки «Мінськ». Цигарки також вилучили представники митниці. Сума оцінки склала понад 3 тисячі гривень.