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Волинські поліцейські видворили іноземку за межі України

Волинські поліцейські видворили іноземку за межі України
Поліцейські сектору реагування патрульної поліції в одному із сіл Турійського району виявили 57-річну громадянку Молдови, яка незаконно перебувала в Україні.

Про це повідомляє Турійське відділення поліції на сторінці у Facebook.

Відносно вказаної громадянки склали адміністративний протокол за ст.203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).

Санкція статті передбачає, зокрема, накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прийняте рішення про примусове повернення громадянки Молдови за межі України.

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Теги: іноземка, Молдова, волинські поліцейські
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