Волинські поліцейські видворили іноземку за межі України





Про це повідомляє



Відносно вказаної громадянки склали адміністративний протокол за ст.203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).



Санкція статті передбачає, зокрема, накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Прийняте рішення про примусове повернення громадянки Молдови за межі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції в одному із сіл Турійського району виявили 57-річну громадянку Молдови, яка незаконно перебувала в Україні.Про це повідомляє Турійське відділення поліції на сторінці у Facebook.Відносно вказаної громадянки склали адміністративний протокол за ст.203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).Санкція статті передбачає, зокрема, накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Прийняте рішення про примусове повернення громадянки Молдови за межі України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію