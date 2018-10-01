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У Луцьку на декількох вулицях відключать гарячу воду

У Луцьку на декількох вулицях відключать гарячу воду
У Луцьку 11 листопада тимчасово припинять подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вулиці Федорова, 4-а.

Про це інформує пресслужба КП "Луцьктепло".

Так, виконання робіт проведуть з 09:30 до 11:00 години.

Тому, гарячої води не буде у таких житлових будинках: вул. Конякіна, 15, 19, 21, 23, 25, 25-а, 27, вул. Кравчука, 11, 17, вул. Федорова, 2, 2-а, 4, 6, 8.

Зазначають, відновлення послуги відбудеться після завершення виконання робіт та відновлення холодного водопостачання.

У споживачів просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьктепло, гаряча вода, планові роботи
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