У Луцьку на декількох вулицях відключать гарячу воду





Про це інформує пресслужба



Так, виконання робіт проведуть з 09:30 до 11:00 години.



Тому, гарячої води не буде у таких житлових будинках: вул. Конякіна, 15, 19, 21, 23, 25, 25-а, 27, вул. Кравчука, 11, 17, вул. Федорова, 2, 2-а, 4, 6, 8.



Зазначають, відновлення послуги відбудеться після завершення виконання робіт та відновлення холодного водопостачання.



У споживачів просять вибачення за тимчасові незручності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 11 листопада тимчасово припинять подачу гарячої води від центрального теплового пункту на вулиці Федорова, 4-а.Про це інформує пресслужба КП "Луцьктепло" Так, виконання робіт проведуть з 09:30 до 11:00 години.Тому, гарячої води не буде у таких житлових будинках: вул. Конякіна, 15, 19, 21, 23, 25, 25-а, 27, вул. Кравчука, 11, 17, вул. Федорова, 2, 2-а, 4, 6, 8.Зазначають, відновлення послуги відбудеться після завершення виконання робіт та відновлення холодного водопостачання.У споживачів просять вибачення за тимчасові незручності.

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