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У Володимирі чоловік побив знайомого

У Володимирі чоловік побив знайомого
7 листопада о 18:30 чергова медична сестра приймального відділення Володимир-Волинського ТМО повідомила у поліцію, що з тілесними ушкодженнями за медичною допомогою звернувся 42-річний мешканець міста.

Про це повідомляє Буг.

Як встановили правоохоронці, 6 листопада о 19:30 нібито знайомий чоловік під час словесного конфлікту спричинив потерпілому тілесні ушкодження. Постраждалого не госпіталізовували.

Побиття спричинив 47-річний мешканець Володимира. Його не затримували.

Правоохоронці проводять слідчі дії.

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Теги: побиття, Володимир, знайомого
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