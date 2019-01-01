У Володимирі чоловік побив знайомого





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Як встановили правоохоронці, 6 листопада о 19:30 нібито знайомий чоловік під час словесного конфлікту спричинив потерпілому тілесні ушкодження. Постраждалого не госпіталізовували.



Побиття спричинив 47-річний мешканець Володимира. Його не затримували.



Правоохоронці проводять слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 листопада о 18:30 чергова медична сестра приймального відділення Володимир-Волинського ТМО повідомила у поліцію, що з тілесними ушкодженнями за медичною допомогою звернувся 42-річний мешканець міста.Про це повідомляє Буг Як встановили правоохоронці, 6 листопада о 19:30 нібито знайомий чоловік під час словесного конфлікту спричинив потерпілому тілесні ушкодження. Постраждалого не госпіталізовували.Побиття спричинив 47-річний мешканець Володимира. Його не затримували.Правоохоронці проводять слідчі дії.

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