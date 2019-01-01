У Володимирі чоловік побив знайомого
Сьогодні, 18:02
7 листопада о 18:30 чергова медична сестра приймального відділення Володимир-Волинського ТМО повідомила у поліцію, що з тілесними ушкодженнями за медичною допомогою звернувся 42-річний мешканець міста.
Про це повідомляє Буг.
Як встановили правоохоронці, 6 листопада о 19:30 нібито знайомий чоловік під час словесного конфлікту спричинив потерпілому тілесні ушкодження. Постраждалого не госпіталізовували.
Побиття спричинив 47-річний мешканець Володимира. Його не затримували.
Правоохоронці проводять слідчі дії.
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Про це повідомляє Буг.
Як встановили правоохоронці, 6 листопада о 19:30 нібито знайомий чоловік під час словесного конфлікту спричинив потерпілому тілесні ушкодження. Постраждалого не госпіталізовували.
Побиття спричинив 47-річний мешканець Володимира. Його не затримували.
Правоохоронці проводять слідчі дії.
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