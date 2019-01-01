Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 листопада





У суботу і в неділю в Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.



У неділю в Луцьку опадів не передбачається. Температура повітря вночі від +7 до +9 градусів, удень до +10…+17. Вітер південно-східний, східний і південний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.У неділю в Луцьку опадів не передбачається. Температура повітря вночі від +7 до +9 градусів, удень до +10…+17. Вітер південно-східний, східний і південний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

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