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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 9 і 10 листопада
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.

У неділю в Луцьку опадів не передбачається. Температура повітря вночі від +7 до +9 градусів, удень до +10…+17. Вітер південно-східний, східний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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