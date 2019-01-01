Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці
Сьогодні, 18:46
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох волинянок.
Про це йдеться в указі президента від 8 листопада.
Так, звання "Заслужений працівник культури України" отримала Шарко Олена Касянівна - режисерка народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури, Волинська область.
Звання "Заслужений артист України" отримала Натанчук Людмила Петрівна - артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
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Про це йдеться в указі президента від 8 листопада.
Так, звання "Заслужений працівник культури України" отримала Шарко Олена Касянівна - режисерка народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури, Волинська область.
Звання "Заслужений артист України" отримала Натанчук Людмила Петрівна - артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
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