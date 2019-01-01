Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох волинянок.



Про це



Так, звання "Заслужений працівник культури України" отримала Шарко Олена Касянівна - режисерка народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури, Волинська область.



Звання "Заслужений артист України" отримала Натанчук Людмила Петрівна - артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент Українивідзначив державними нагородами двох волинянок.Про це йдеться в указі президента від 8 листопада.Так, звання "Заслужений працівник культури України" отримала- режисерка народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури, Волинська область.Звання "Заслужений артист України" отримала- артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

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