вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці

Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох волинянок.

Про це йдеться в указі президента від 8 листопада.

Так, звання "Заслужений працівник культури України" отримала Шарко Олена Касянівна - режисерка народного аматорського театру "Відродження" імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури, Волинська область.

Звання "Заслужений артист України" отримала Натанчук Людмила Петрівна - артистка драми Волинського академічного обласного українського музично- драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День працівника культури, державні нагороди, президент України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як луцькі школярі писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
Волинські поліцейські видворили іноземку за межі України
Сьогодні, 19:00
Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці
Сьогодні, 18:46
Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси
Сьогодні, 18:42
Де у Нововолинську був аеропорт. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
Легкоатлетка з Луцька отримала орден від президента України Легкоатлетка з Луцька отримала орден від президента України
01 жовтень, 15:30
Волиняни отримали державні нагороди Волиняни отримали державні нагороди
18 вересень, 14:39
Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА
10 вересень, 13:35
Волинському бійцю посмертно присвоїли звання «Герой України» Волинському бійцю посмертно присвоїли звання «Герой України»
24 серпень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні*
Сьогодні, 19:27
 0
Як луцькі школярі писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
 0
Волинські поліцейські видворили іноземку за межі України
Сьогодні, 19:00
 0
Зеленський присвоїв почесні звання волинській артистці та режисерці
Сьогодні, 18:46
 0
Лучанин у власному будинку зберігав боєприпаси
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿