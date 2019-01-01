У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО





Аварія трапилась у п'ятницю, близько 19 години на вулиці Винниченка, - повідомлє



ДТП трапилася між будинком на Винниченка, 20 та гуртожитком №2. Ймовірно, Renault Megane не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим транспортним засобом.



На місці працювали патрульні. Деталі автопригоди встановлюються.



Станом на 19:30 рух на дорозі був перекритий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.Аварія трапилась у п'ятницю, близько 19 години на вулиці Винниченка, - повідомлє ІА Волинські Новини ДТП трапилася між будинком на Винниченка, 20 та гуртожитком №2. Ймовірно, Renault Megane не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим транспортним засобом.На місці працювали патрульні. Деталі автопригоди встановлюються.Станом на 19:30 рух на дорозі був перекритий.

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