У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.
Аварія трапилась у п'ятницю, близько 19 години на вулиці Винниченка, - повідомлє ІА Волинські Новини.
ДТП трапилася між будинком на Винниченка, 20 та гуртожитком №2. Ймовірно, Renault Megane не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим транспортним засобом.
На місці працювали патрульні. Деталі автопригоди встановлюються.
Станом на 19:30 рух на дорозі був перекритий.
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Аварія трапилась у п'ятницю, близько 19 години на вулиці Винниченка, - повідомлє ІА Волинські Новини.
ДТП трапилася між будинком на Винниченка, 20 та гуртожитком №2. Ймовірно, Renault Megane не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим транспортним засобом.
На місці працювали патрульні. Деталі автопригоди встановлюються.
Станом на 19:30 рух на дорозі був перекритий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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