вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

Аварія трапилась у п'ятницю, близько 19 години на вулиці Винниченка, - повідомлє ІА Волинські Новини.

ДТП трапилася між будинком на Винниченка, 20 та гуртожитком №2. Ймовірно, Renault Megane не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим транспортним засобом.
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО

На місці працювали патрульні. Деталі автопригоди встановлюються.

Станом на 19:30 рух на дорозі був перекритий.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський поліцейський може робити перевірку на детекторі брехні
Сьогодні, 22:24
Відійшов у вічність волинський волонтер і телевізійник
Сьогодні, 21:59
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Як обміняти товар в магазині: поради волинянам
Сьогодні, 20:47
Одна з найстаріших церков світу визнала ПЦУ
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО У Луцьку на пішохідному переході на смерть збили чоловіка. ФОТО
06 листопад, 21:08
У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні
05 листопад, 21:01
Лікарі продовжують боротися за життя 10-річної Соломії, яку збили на «зебрі» у Луцьку Лікарі продовжують боротися за життя 10-річної Соломії, яку збили на «зебрі» у Луцьку
28 жовтень, 10:52
Повідомили деталі аварії за участю маршрутки у Луцьку Повідомили деталі аварії за участю маршрутки у Луцьку
18 жовтень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський поліцейський може робити перевірку на детекторі брехні
Сьогодні, 22:24
 0
Відійшов у вічність волинський волонтер і телевізійник
Сьогодні, 21:59
 0
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
 0
Як обміняти товар в магазині: поради волинянам
Сьогодні, 20:47
 0
Одна з найстаріших церков світу визнала ПЦУ
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿