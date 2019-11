Волинський поліцейський може робити перевірку на детекторі брехні

Патрульний поліцейський з Волині пройшов курс підготовки для роботи з поліграфом, який в народі називають детектор брехні.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції України.Інспекторз Волині став одним із 14 працівників поліції, Державної прикордонної служби, Служби судової охорони, Академії патрульної поліції, Департаменту протидії наркозлочинності, хто пройшов навчальний курс “Професійна підготовка експертів для психофізіологічного виявлення обману за допомогою поліграфу”.Організаторами навчання стали Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні U.S. Embassy Kyiv Ukraine та бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності держдепартаменту США U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INL) Співорганізатором навчань була Оксана Стівенсон, віцепрезидент компанії AXCITON Inc. (США).Підготовка тривала 4 тижні, протягом яких слухачі проходили базову підготовку та отримали практичний досвід для виявлення обману за допомогою поліграфу.Навчання проводили найкращі інструктори – Чак Слапскі, Директор Американського міжнародного інституту поліграфологічних досліджень, в минулому – президент Американської асоціації поліграфологів, та його колега Джоні Роберт Фредерік (США).Учасникам вручили сертифікати про завершення навчань.