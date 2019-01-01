Волинський поліцейський може робити перевірку на детекторі брехні
Сьогодні, 22:24
Патрульний поліцейський з Волині пройшов курс підготовки для роботи з поліграфом, який в народі називають детектор брехні.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції України.
Інспектор Олександр Нікончук з Волині став одним із 14 працівників поліції, Державної прикордонної служби, Служби судової охорони, Академії патрульної поліції, Департаменту протидії наркозлочинності, хто пройшов навчальний курс “Професійна підготовка експертів для психофізіологічного виявлення обману за допомогою поліграфу”.
Організаторами навчання стали Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні U.S. Embassy Kyiv Ukraine та бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності держдепартаменту США U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INL) Співорганізатором навчань була Оксана Стівенсон, віцепрезидент компанії AXCITON Inc. (США).
Підготовка тривала 4 тижні, протягом яких слухачі проходили базову підготовку та отримали практичний досвід для виявлення обману за допомогою поліграфу.
Навчання проводили найкращі інструктори – Чак Слапскі, Директор Американського міжнародного інституту поліграфологічних досліджень, в минулому – президент Американської асоціації поліграфологів, та його колега Джоні Роберт Фредерік (США).
Учасникам вручили сертифікати про завершення навчань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції України.
Інспектор Олександр Нікончук з Волині став одним із 14 працівників поліції, Державної прикордонної служби, Служби судової охорони, Академії патрульної поліції, Департаменту протидії наркозлочинності, хто пройшов навчальний курс “Професійна підготовка експертів для психофізіологічного виявлення обману за допомогою поліграфу”.
Організаторами навчання стали Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні U.S. Embassy Kyiv Ukraine та бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності держдепартаменту США U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INL) Співорганізатором навчань була Оксана Стівенсон, віцепрезидент компанії AXCITON Inc. (США).
Підготовка тривала 4 тижні, протягом яких слухачі проходили базову підготовку та отримали практичний досвід для виявлення обману за допомогою поліграфу.
Навчання проводили найкращі інструктори – Чак Слапскі, Директор Американського міжнародного інституту поліграфологічних досліджень, в минулому – президент Американської асоціації поліграфологів, та його колега Джоні Роберт Фредерік (США).
Учасникам вручили сертифікати про завершення навчань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинський поліцейський може робити перевірку на детекторі брехні
Сьогодні, 22:24
Відійшов у вічність волинський волонтер і телевізійник
Сьогодні, 21:59
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Як обміняти товар в магазині: поради волинянам
Сьогодні, 20:47
Одна з найстаріших церков світу визнала ПЦУ
Сьогодні, 20:22