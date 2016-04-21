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У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*

У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
Кав’ярнею, де можна просто смакувати чаєм чи кавою, просто слухаючи музику чи розглядаючи перехожих, уже нікого не здивуєш. У світі давно перейшли до практики поєднувати кавування з чимось корисним або приємним, наприклад, шопінгом.

У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 49 відкрили унікальний магазин, де в проміжку між очікуванням смачного напою можна обрати новеньку пару чоловічого взуття від місцевого бренду «IKOS», що вже встиг полюбитися не лише волинянам.

У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*


Відомому українському бренду якісного чоловічого взуття «ІКОС» вже понад 20 років, але мало хто знає, що сімейна справа родини Ковальчуків розпочиналася з чотирьох пар мокасинів та невеличкої майстерні на вулиці Московській. Тоді ніхто навіть і гадки не мав, що з часом це перетвориться на велике комп'ютеризоване виробництво взуття.

У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*


Тут у кожну пару зашивають любов, адже займаються тим, що люблять і роблять це якісно і на совість.

У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*


Багато років фабрика працювала на оптовому ринку і постачала свій товар до взуттєвих магазинів у різні куточки України. У Луцьку ж відкрили першу фірмову точку, де можна придбати унікальне взуття від бренду «ІКОС», яке, зауважимо, створюють виключно з натуральних матеріалів.

«Ми не називаємо це місце магазином, це – простір, де можна вибрати якісне взуття власного виробництва і в затишній, комфортній атмосфері скуштувати смачної авторської кави», – каже керівниця магазину. До слова, Іванка розповіла, що, аби навчитися варити дійсно круту каву, працівники цілий тиждень стажувалися у «Світі кави» і переймали секрети від провідних бариста.

У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*


Окрім взуття, у магазині можна також придбати якісні засоби для догляду – креми, спреї, захисні аерозолі, також у продажі мають особливі формотримачі, завдяки яким взуття можна зберігати у чудовому стані, не переймаючись за те, що воно десь «загнеться» чи замнеться, перечікуючи сезон. У «ІКОС» пропонують також придивитися до особливих позицій чоловічих аксесуарів, зокрема – шкіряних сумок чи гаманців.

Середня ціна взуття «ІКОС» – 1400 гривень, осінні черевики можна придбати за 1700, 1800 гривень.

У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*


Привітати родину Ковальчуків із відкриттям магазину завітали колеги та друзі зі всієї України. Прийшов також і відомий дизайнер та автор проекту взуттєвого простору-кав’ярні «ІКОС» у Луцьку – арт-директор студії «Leo D'uk Design» Левко Давидюк.

На святі відкриття панувала справжня сімейна атмосфера, під музику та дотепні розповіді ведучого власники «ІКОСу» приймали привітання і подарунки. Своєю чергою, родина Ковальчуків пообіцяла, що триматиме марку й надалі і буде лише примножувати свої успіхи на взуттєвому ринку.

У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*


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Теги: ІКОС, Луцьк, взуття, магазин, бренд, відкриття, реклама
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