У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»* Tweet



У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 49 відкрили унікальний магазин, де в проміжку між очікуванням смачного напою можна обрати новеньку пару чоловічого взуття від місцевого бренду







Відомому українському бренду якісного чоловічого взуття «ІКОС» вже понад 20 років, але мало хто знає, що сімейна справа родини Ковальчуків розпочиналася з чотирьох пар мокасинів та невеличкої майстерні на вулиці Московській. Тоді ніхто навіть і гадки не мав, що з часом це перетвориться на велике комп'ютеризоване виробництво взуття.







Тут у кожну пару зашивають любов, адже займаються тим, що люблять і роблять це якісно і на совість.







Багато років фабрика працювала на оптовому ринку і постачала свій товар до взуттєвих магазинів у різні куточки України. У Луцьку ж відкрили першу фірмову точку, де можна придбати унікальне взуття від бренду «ІКОС», яке, зауважимо, створюють виключно з натуральних матеріалів.



«Ми не називаємо це місце магазином, це – простір, де можна вибрати якісне взуття власного виробництва і в затишній, комфортній атмосфері скуштувати смачної авторської кави», – каже керівниця магазину. До слова, Іванка розповіла, що, аби навчитися варити дійсно круту каву, працівники цілий тиждень стажувалися у «Світі кави» і переймали секрети від провідних бариста.







Окрім взуття, у магазині можна також придбати якісні засоби для догляду – креми, спреї, захисні аерозолі, також у продажі мають особливі формотримачі, завдяки яким взуття можна зберігати у чудовому стані, не переймаючись за те, що воно десь «загнеться» чи замнеться, перечікуючи сезон. У «ІКОС» пропонують також придивитися до особливих позицій чоловічих аксесуарів, зокрема – шкіряних сумок чи гаманців.



Середня ціна взуття «ІКОС» – 1400 гривень, осінні черевики можна придбати за 1700, 1800 гривень.







Привітати родину Ковальчуків із відкриттям магазину завітали колеги та друзі зі всієї України. Прийшов також і відомий дизайнер та автор проекту взуттєвого простору-кав’ярні «ІКОС» у Луцьку – арт-директор студії «Leo D'uk Design» Левко Давидюк.



На святі відкриття панувала справжня сімейна атмосфера, під музику та дотепні розповіді ведучого власники «ІКОСу» приймали привітання і подарунки. Своєю чергою, родина Ковальчуків пообіцяла, що триматиме марку й надалі і буде лише примножувати свої успіхи на взуттєвому ринку.



Кав’ярнею, де можна просто смакувати чаєм чи кавою, просто слухаючи музику чи розглядаючи перехожих, уже нікого не здивуєш. У світі давно перейшли до практики поєднувати кавування з чимось корисним або приємним, наприклад, шопінгом.У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 49 відкрили унікальний магазин, де в проміжку між очікуванням смачного напою можна обрати новеньку пару чоловічого взуття від місцевого бренду «IKOS» , що вже встиг полюбитися не лише волинянам.Відомому українському бренду якісного чоловічого взуття «ІКОС» вже понад 20 років, але мало хто знає, що сімейна справа родини Ковальчуків розпочиналася з чотирьох пар мокасинів та невеличкої майстерні на вулиці Московській. Тоді ніхто навіть і гадки не мав, що з часом це перетвориться на велике комп'ютеризоване виробництво взуття.Тут у кожну пару зашивають любов, адже займаються тим, що люблять і роблять це якісно і на совість.Багато років фабрика працювала на оптовому ринку і постачала свій товар до взуттєвих магазинів у різні куточки України. У Луцьку ж відкрили першу фірмову точку, де можна придбати унікальне взуття від бренду «ІКОС», яке, зауважимо, створюють виключно з натуральних матеріалів.«Ми не називаємо це місце магазином, це – простір, де можна вибрати якісне взуття власного виробництва і в затишній, комфортній атмосфері скуштувати смачної авторської кави», – каже керівниця магазину. До слова, Іванка розповіла, що, аби навчитися варити дійсно круту каву, працівники цілий тиждень стажувалися у «Світі кави» і переймали секрети від провідних бариста.Окрім взуття, у магазині можна також придбати якісні засоби для догляду – креми, спреї, захисні аерозолі, також у продажі мають особливі формотримачі, завдяки яким взуття можна зберігати у чудовому стані, не переймаючись за те, що воно десь «загнеться» чи замнеться, перечікуючи сезон. У «ІКОС» пропонують також придивитися до особливих позицій чоловічих аксесуарів, зокрема – шкіряних сумок чи гаманців.Середня ціна взуття «ІКОС» – 1400 гривень, осінні черевики можна придбати за 1700, 1800 гривень.Привітати родину Ковальчуків із відкриттям магазину завітали колеги та друзі зі всієї України. Прийшов також і відомий дизайнер та автор проекту взуттєвого простору-кав’ярні «ІКОС» у Луцьку – арт-директор студії «Leo D'uk Design»На святі відкриття панувала справжня сімейна атмосфера, під музику та дотепні розповіді ведучого власники «ІКОСу» приймали привітання і подарунки. Своєю чергою, родина Ковальчуків пообіцяла, що триматиме марку й надалі і буде лише примножувати свої успіхи на взуттєвому ринку.



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