Відійшов у вічність волинський волонтер і телевізійник
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Помер багаторічний працівник Волинської держтелерадіокомпанії та волонтер Олександр Суховерхов.
Чоловіка не стало у пятницю, 8 листопада, - пише Волинь24, посилаючись на повідомлення Юрія Хомича у Facebook
Олександр Суховерхов тривалий час працював на посаді начальника пересувної телевізійної станції (ПТС) у Волинській держтелерадіокомпанії. Останнім часом працював у студії "Кобза". Був активним волонтером для потреб АТО.
Відомо, що в кінці жовтня у нього стався обширний інсульт головного мозку з великим крововиливом і глибокою гематомою. Олександр перебував у реанімації. Рідні чоловіка збирали кошти на дороговартісну операцію на мозку із видалення гематоми.
У п'ятницю, 8 листопада, Олександра Суховерхова не стало.
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Чоловіка не стало у пятницю, 8 листопада, - пише Волинь24, посилаючись на повідомлення Юрія Хомича у Facebook
Олександр Суховерхов тривалий час працював на посаді начальника пересувної телевізійної станції (ПТС) у Волинській держтелерадіокомпанії. Останнім часом працював у студії "Кобза". Був активним волонтером для потреб АТО.
Відомо, що в кінці жовтня у нього стався обширний інсульт головного мозку з великим крововиливом і глибокою гематомою. Олександр перебував у реанімації. Рідні чоловіка збирали кошти на дороговартісну операцію на мозку із видалення гематоми.
У п'ятницю, 8 листопада, Олександра Суховерхова не стало.
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