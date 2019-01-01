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Відійшов у вічність волинський волонтер і телевізійник

Відійшов у вічність волинський волонтер і телевізійник
Помер багаторічний працівник Волинської держтелерадіокомпанії та волонтер Олександр Суховерхов.

Чоловіка не стало у пятницю, 8 листопада, - пише Волинь24, посилаючись на повідомлення Юрія Хомича у Facebook

Олександр Суховерхов тривалий час працював на посаді начальника пересувної телевізійної станції (ПТС) у Волинській держтелерадіокомпанії. Останнім часом працював у студії "Кобза". Був активним волонтером для потреб АТО.

Відомо, що в кінці жовтня у нього стався обширний інсульт головного мозку з великим крововиливом і глибокою гематомою. Олександр перебував у реанімації. Рідні чоловіка збирали кошти на дороговартісну операцію на мозку із видалення гематоми.

У п'ятницю, 8 листопада, Олександра Суховерхова не стало.

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Теги: смерть, Олександр Суховерхов
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