Відійшов у вічність волинський волонтер і телевізійник

Помер багаторічний працівник Волинської держтелерадіокомпанії та волонтерЧоловіка не стало у пятницю, 8 листопада, - пише Волинь24, посилаючись на повідомленняу FacebookОлександр Суховерхов тривалий час працював на посаді начальника пересувної телевізійної станції (ПТС) у Волинській держтелерадіокомпанії. Останнім часом працював у студії "Кобза". Був активним волонтером для потреб АТО.Відомо, що в кінці жовтня у нього стався обширний інсульт головного мозку з великим крововиливом і глибокою гематомою. Олександр перебував у реанімації. Рідні чоловіка збирали кошти на дороговартісну операцію на мозку із видалення гематоми.У п'ятницю, 8 листопада, Олександра Суховерхова не стало.