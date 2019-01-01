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Поліцейські розповіли, як виявити фальшиві гроші

Поліцейські розповіли, як виявити фальшиві гроші
Щоб виявити підроблені банкноти варто звертати увагу на рельєфність зображень на лицьовій стороні, зміну кольору під різними кутами зору.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на управління комунікацій Національної поліції України.

Щодо того, як відрізнити підроблені банкноти, наводимо рекомендації ДКР Національної поліції України:

— перевіряти папір і рельєфність зображень на лицьовій стороні;

— проти світла шукати водяні знаки, захисну стрічку (повністю занурена в товщу паперу) і наскрізні елементи (зображення, які є і на лицьовому, і на зворотному боці банкноти; можуть поєднуватися або доповнювати один одного);

— шукати фарби, які змінюють колір під різними кутами зору;

— шукати “віконну” (частково введену в товщу паперу) полімерну захисну стрічку (на банкнотах номіналом 100 гривень зразка 2014 року — темно- сірого кольору, номіналом 500 гривень зразка 2015 року — коричневого);

— шукати латентне зображення номіналу, яке можна побачити під час розгляду банкноти проти світла під гострим кутом.

“Тим, хто часто має справу з грошима, рекомендуємо придбати спеціальну техніку для перевірки справжності банкнот або збільшувальне скло: з його допомогою можна побачити, наскільки якісно надруковані на грошах мікротексти (якщо вони читаються погано або їх немає — це ознака підробки)”, — йдеться у відповіді.

Також, у разі виявлення підробних банкнот громадянами у магазинах, на ринках або на автозаправочних станціях слід негайно викликати поліцію.

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Теги: поліція, гроші
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