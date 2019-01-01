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За бюджетну прозорість: три волинські ОТГ змагаються за звання найкращих в Україні

За бюджетну прозорість: три волинські ОТГ змагаються за звання найкращих в Україні
Об`єднані територіальні громади Волинської області пройшли оцінювання прозорості бюджетного процесу.

Про це йдеться на сайті Децентралізація.

19 листопада У Києві - церемонія нагородження «Кришталь року 2019»
Участь в оцінюванні взяли три громади з Волині: Смідинська, Княгининівська та Поромівська.

У рейтинг «Кришталь року» потрапляють найкращі громади, які пройшли оцінку за спільною методологією, впровадженою програмами USAID DOBRE та «U-LEAD з Європою» у 106 громадах з 18 областей України.

Номінантів оцінять за 36 критеріями у галузі управління публічними фінансами. Подія «Кришталь року» продемонструє найкращі практики ефективного управління коштами громад, коли всі етапи бюджетного процесу – від планування до звітування – прозорі і зрозумілі для платників податків, які і наповнюють місцеві бюджети.

Перемогу в отримають громади, які розуміють ідеї відкритості та запроваджують прозорість бюджетного процесу, активно долучаючи до нього місцевих мешканців та забезпечуючи підзвітність коштів у громадах.

Результати оцінки обговорять під час церемонії нагородження, яка відбудеться 19 листопада в Києві.

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Теги: ОТГ, Волинь, рейтинг
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