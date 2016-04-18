За п`яне водіння хочуть ввести арешт

МВС запропонує повернути відповідальність за водіння у стані алкогольного сп'яніння, і має намір доповнити штраф адмінарештом.У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України виступають за повернення норми за водіння автотранспортним засобом у стані сп'яніння з Кримінального кодексу до Адміністративного. Про це пише Кореспондент."Ми вноситимемо пропозицію повернути відповідальність за водіння автотранспортного засобу в алкогольному сп'янінні та запропонуємо доповнити штраф адміністративним покаранням - адмінарештом. У разі, якщо вперше - 5 днів (арешту - ІФ), повторно - 10 днів, якщо ще раз повторно - до 15 днів", - розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на слуханнях комітету з питань правоохоронних органів "Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків в практичну діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року" у п'ятницю у Києві.Він нагадав, що таке правопорушення, як водіння транспорту в стані сп'яніння, відповідно до закону, який має набути чинності, відноситься до кримінальних злочинів."Але наразі ми бачимо, що це не поліпшить попередження проблем, а зробить навпаки: ми створимо ситуацію, коли роботу патрульної поліції може бути заблоковано", - пояснив Геращенко.Як повідомлялося, 22 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №7279-д про внесення змін до законодавства щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, який має набути чинності 1 січня 2020 року.Закон змінює класифікацію кримінальних правопорушень і вводить у дію інститут кримінальних проступків. Такими вважатимуться передбачені КК діяння, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді штрафу не більше ніж 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.Закон посилив відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, збільшивши штраф до 51 тис. грн.Згідно з нормою закону, керування транспортом у стані сп'яніння є кримінальним проступком і внесено до Кримінального кодексу, (покарання - штраф 17-34 тис. грн і заборона керувати до трьох років, а за повторного порушення - до 51 тис. грн із забороною керувати від двох до трьох років).