Мер волинського міста побувала на всесвітньому демократичному форумі

Міська голова волинського міста Берестечка побувала у Страсбурзі на Всесвітному форум за демократію.«Чи є демократія під загрозою в інформаційній ері?». Такою була тема VIII Всесвітнього форуму за демократію, - повідомили у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.Організаторами заходу стали Рада Європи (Рада Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні») у партнерстві з керівництвом міста Страсбург, Великого східного регіону, радою департаменту Нижній Рейн та французьким урядом.Волинь на цьому форумі представляла Валентина Залевська, Берестечківська міська голова. На захід її делегували, як представницю волинського самоврядування та очільницю громади-члена Асоціації міст України у Волинській області.Організатори заходу наголошують на серйозності обраної для форуму теми. «Інформація різко змінюється. Традиційні засоби масової інформації постійного доповнюються, конкурують із веб-сайтами, блогами і соціальними мережами і часто перебувають у тіні. Ці нові джерела інформації дозволяють мільйонам людей обмінюватися інформацією одним клацанням миші, без будь-яких фільтрів і без будь-якого контролю», – переконані організатори заходу.Нагадаємо, що Всесвітній форум за демократію проходить щорічно. Він сприяє розвитку демократичних інновацій і шукає рішення складних проблем, із якими стикаються демократії сьогодні.