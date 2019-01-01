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У Луцьку відбудеться ювілейний концерт ансамблю «Волинянка»

У Луцьку відбудеться ювілейний концерт ансамблю «Волинянка»
В обласному центрі Волині відбудеться концерт народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка».

Дійство відбудеться 10 листопада о 14:00 в Палаці культури міста Луцька, - повідомляють організатори.

Святковий концерт приурочений 60-річчю народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» та 55-річчю народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка».

В урочистостях візьмуть участь академічний камерний оркестр "Кантабіле", чоловічий вокальний квартет "Акорд", народний аматорський фольклорний гурт "Чачка", студія класичного танцю "Жизель", шоу-балет "Натхнення" та багато інших.


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Теги: Луцьк
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