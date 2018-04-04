Додаткові функції: YouТube оновив сайт
Сьогодні, 03:04
Youtube запустив нову версію головної сторінки сайту youtube.com, проте поки що ця версія буде доступна лише власникам комп'ютерів і планшетів.
Про це повідомляється на офіційному блозі YouTube, - пише Укрінформ.
"Запускаємо оновлену головну сторінку сайту youtube.com. Найближчим часом нова версія буде доступна всім користувачам комп'ютерів і планшетів. Ми не тільки змінили дизайн сторінки і розташування контенту на ній, а й додали кілька нових функцій", - йдеться в повідомленні.
Так, наприклад, з'явилася функція попереднього перегляду у вищій роздільній здатності, а також черга перегляду та інші можливості.
Зазначається, що зміни були розроблені і затверджені на основі відгуків, отриманих на етапі тестування.
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Про це повідомляється на офіційному блозі YouTube, - пише Укрінформ.
"Запускаємо оновлену головну сторінку сайту youtube.com. Найближчим часом нова версія буде доступна всім користувачам комп'ютерів і планшетів. Ми не тільки змінили дизайн сторінки і розташування контенту на ній, а й додали кілька нових функцій", - йдеться в повідомленні.
Так, наприклад, з'явилася функція попереднього перегляду у вищій роздільній здатності, а також черга перегляду та інші можливості.
Зазначається, що зміни були розроблені і затверджені на основі відгуків, отриманих на етапі тестування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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