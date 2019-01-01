Партія «Голос» пропонує Україні вийти з Мінських угод
Сьогодні, 06:21
Україні потрібно вийти з Мінських угод і "заморозити ситуацію до посилення власних позицій", уважають у партії "Голос".
У політсилі впевнені, що зараз повернути тимчасово окуповані території на умовах України неможливо, - про це повідомляє ГОРДОН.
Партія "Голос" уважає, що Україні потрібно вийти з Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook 8 листопада.
"Крим і частина Донецької та Луганської областей – окупована територія України, і не можна розглядати їх окремо одне від одного. На сьогодні не існує реалістичного та швидкого шляху повернути ці території на умовах України – ані військового, ані дипломатичного. У нинішньому економічному стані повернення тільки частини Донбасу на умовах Росії, легітимізованих Мінськими домовленостями, несе ризик утрати незалежності та суверенітету країни. Ми вважаємо, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні – це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій", – ідеться в заяві.
У партії заявили, що Україна сьогодні "бореться на два фронти" – із РФ на зовнішньому та з корупцією, слабкою економікою й неефективністю державних інститутів на внутрішньому.
"Поки що повернути Крим та Донбас на умовах, прийнятних для України, неможливо. Тому потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли в нас буде достатньо сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти", – наголосили в політсилі.
У "Голосі" вважають, що РФ не готова до конструктивної розмови і має намір продовжувати політику, розпочату у 2014 році, – "створити контрольовану автономію у складі України, яка знищить нас ізсередини".
"Так очікувана президентом <Володимиром> Зеленським поїздка на зустріч у нормандському форматі може принести лише дві речі: групову фотографію і примушення України до миру на умовах Москви. Із виборами без контролю над кордоном, бо так записано в Мінських угодах. Саме тому час визнати реальність і вийти з Мінських угод. При цьому не відходити ні на крок назад: ані на військовому, ані на дипломатичному фронтах", – заявили в партії.
Політсила підкреслює, що Україні потрібно посилити військову сферу, дипломатичні позиції, а також "створити програми дієвої, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто переїхав уже" з тимчасово окупованих територій та "накачати економічні м'язи".
"Україна має вийти з Мінських угод і зосередитися на державних інтересах: зупинитися, навести лад, зібрати сили і спланувати мир на своїх умовах. І реалізувати цей план із сильної позиції – тоді, коли для цього з'являться реальні можливості", – заявили в партії.
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У політсилі впевнені, що зараз повернути тимчасово окуповані території на умовах України неможливо, - про це повідомляє ГОРДОН.
Партія "Голос" уважає, що Україні потрібно вийти з Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook 8 листопада.
"Крим і частина Донецької та Луганської областей – окупована територія України, і не можна розглядати їх окремо одне від одного. На сьогодні не існує реалістичного та швидкого шляху повернути ці території на умовах України – ані військового, ані дипломатичного. У нинішньому економічному стані повернення тільки частини Донбасу на умовах Росії, легітимізованих Мінськими домовленостями, несе ризик утрати незалежності та суверенітету країни. Ми вважаємо, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні – це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій", – ідеться в заяві.
У партії заявили, що Україна сьогодні "бореться на два фронти" – із РФ на зовнішньому та з корупцією, слабкою економікою й неефективністю державних інститутів на внутрішньому.
"Поки що повернути Крим та Донбас на умовах, прийнятних для України, неможливо. Тому потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли в нас буде достатньо сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти", – наголосили в політсилі.
У "Голосі" вважають, що РФ не готова до конструктивної розмови і має намір продовжувати політику, розпочату у 2014 році, – "створити контрольовану автономію у складі України, яка знищить нас ізсередини".
"Так очікувана президентом <Володимиром> Зеленським поїздка на зустріч у нормандському форматі може принести лише дві речі: групову фотографію і примушення України до миру на умовах Москви. Із виборами без контролю над кордоном, бо так записано в Мінських угодах. Саме тому час визнати реальність і вийти з Мінських угод. При цьому не відходити ні на крок назад: ані на військовому, ані на дипломатичному фронтах", – заявили в партії.
Політсила підкреслює, що Україні потрібно посилити військову сферу, дипломатичні позиції, а також "створити програми дієвої, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто переїхав уже" з тимчасово окупованих територій та "накачати економічні м'язи".
"Україна має вийти з Мінських угод і зосередитися на державних інтересах: зупинитися, навести лад, зібрати сили і спланувати мир на своїх умовах. І реалізувати цей план із сильної позиції – тоді, коли для цього з'являться реальні можливості", – заявили в партії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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