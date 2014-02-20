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В Україні з`явиться новий футбольний канал

В Україні з`явиться новий футбольний канал
Вже з лютого 2020-го українські вболівальники зможуть переглядати більше футбольних матчів.

Медіа Група Україна запускає телеканал "Футбол 3" з лютого 2020-го року, - інформує Футбол24.

"На даний момент програмна політика телеканалу Футбол 3 перебуває в детальній розробці. З контрагентами підписуються угоди про новий контент, його стане більше. Презентувати концепцію повного сімейства каналів ми плануємо дещо пізніше, приблизно, через один місяць.

"Перша ліга може транслюватись на ТБ, ведемо перемовини з одним телеканалом", – президент ПФЛ Макаров “Перша ліга може транслюватись на ТБ, ведемо перемовини з одним телеканалом”, – президент ПФЛ Макаров

Природно, що при розширенні лінійки футбольного продукту, контент розподілиться на три канали. А у нашого глядача буде ще більше можливостей дивитися якісні трансляції", – зазначив директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов. Цікаво, що трансляції з нового року будуть транслюватись в ОТТ (Over the Top – метод надання відеопослуг через Інтернет, – прим.).

Відомо, що новий телеканал не транслюватиме матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи

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Теги: футбол, телебачення
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