Тренер Насті Каменських з Волині назвав продукти, які обов'язково треба мати в холодильнику

Андрій Хомицький склав список продуктів, які мають бути в холодильнику та завдяки яким можна уникнути шкідливої їжі.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, Андрій Хомицький –



Продуктовий кошик на тиждень від тренера:

- Складні вуглеводи:

вівсянка;

гречка;

кускус;

макарони твердих сортів;

рисове, кукурудзяне борошно;

хлібці;

цільно зерновий хліб.



- Білки:

риба:

біла: дорадо, палтус; камбала; тріска; хек; нототенія; пангасіус; минтай; тілапія; сибас.

червона: лосось, горбуша, кета, сьомга, райдужна або річкова форель.

м’ясо: курятина, індичатина, гусятина, качатина, кролятина, яловичина і телятина;

яйця;

йогурти (без наповнювача);

кефір;

сир: кисломолочний сир, фета, моцарелла, адигейский, тофу, рікотта.



-Клітковина:

овочі;

фрукти;

сухофрукти;



-Жири:

горіхи;

авокадо;

рослинна олія: оливкова, лляна, кокосова;

гарбузове та соняшникове насіння.



"Друзі, якщо ви матимете ці продукти в своєму холодильнику, то буде дуже мала ймовірність того, що ви зайдете в супермаркет і купите шкідливу їжу! Також у Вас будуть готові продукти щоб приготувати їжу з собою. Відмовки, що вдома не має продуктів чи тому подібні немає", - відзначив зірковий тренер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зірковий тренер родом з Волинісклав список продуктів, які мають бути в холодильнику та завдяки яким можна уникнути шкідливої їжі.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, Андрій Хомицький – ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу , персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс.Продуктовий кошик на тиждень від тренера:- Складні вуглеводи:вівсянка;гречка;кускус;макарони твердих сортів;рисове, кукурудзяне борошно;хлібці;цільно зерновий хліб.- Білки:риба:біла: дорадо, палтус; камбала; тріска; хек; нототенія; пангасіус; минтай; тілапія; сибас.червона: лосось, горбуша, кета, сьомга, райдужна або річкова форель.м’ясо: курятина, індичатина, гусятина, качатина, кролятина, яловичина і телятина;яйця;йогурти (без наповнювача);кефір;сир: кисломолочний сир, фета, моцарелла, адигейский, тофу, рікотта.-Клітковина:овочі;фрукти;сухофрукти;-Жири:горіхи;авокадо;рослинна олія: оливкова, лляна, кокосова;гарбузове та соняшникове насіння."Друзі, якщо ви матимете ці продукти в своєму холодильнику, то буде дуже мала ймовірність того, що ви зайдете в супермаркет і купите шкідливу їжу! Також у Вас будуть готові продукти щоб приготувати їжу з собою. Відмовки, що вдома не має продуктів чи тому подібні немає", - відзначив зірковий тренер.

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