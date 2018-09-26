Тренер Насті Каменських з Волині назвав продукти, які обов'язково треба мати в холодильнику
Сьогодні, 09:18
Зірковий тренер родом з Волині Андрій Хомицький склав список продуктів, які мають бути в холодильнику та завдяки яким можна уникнути шкідливої їжі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Андрій Хомицький – ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс.
Продуктовий кошик на тиждень від тренера:
- Складні вуглеводи:
вівсянка;
гречка;
кускус;
макарони твердих сортів;
рисове, кукурудзяне борошно;
хлібці;
цільно зерновий хліб.
- Білки:
риба:
біла: дорадо, палтус; камбала; тріска; хек; нототенія; пангасіус; минтай; тілапія; сибас.
червона: лосось, горбуша, кета, сьомга, райдужна або річкова форель.
м’ясо: курятина, індичатина, гусятина, качатина, кролятина, яловичина і телятина;
яйця;
йогурти (без наповнювача);
кефір;
сир: кисломолочний сир, фета, моцарелла, адигейский, тофу, рікотта.
-Клітковина:
овочі;
фрукти;
сухофрукти;
-Жири:
горіхи;
авокадо;
рослинна олія: оливкова, лляна, кокосова;
гарбузове та соняшникове насіння.
"Друзі, якщо ви матимете ці продукти в своєму холодильнику, то буде дуже мала ймовірність того, що ви зайдете в супермаркет і купите шкідливу їжу! Також у Вас будуть готові продукти щоб приготувати їжу з собою. Відмовки, що вдома не має продуктів чи тому подібні немає", - відзначив зірковий тренер.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Андрій Хомицький – ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс.
Продуктовий кошик на тиждень від тренера:
- Складні вуглеводи:
вівсянка;
гречка;
кускус;
макарони твердих сортів;
рисове, кукурудзяне борошно;
хлібці;
цільно зерновий хліб.
- Білки:
риба:
біла: дорадо, палтус; камбала; тріска; хек; нототенія; пангасіус; минтай; тілапія; сибас.
червона: лосось, горбуша, кета, сьомга, райдужна або річкова форель.
м’ясо: курятина, індичатина, гусятина, качатина, кролятина, яловичина і телятина;
яйця;
йогурти (без наповнювача);
кефір;
сир: кисломолочний сир, фета, моцарелла, адигейский, тофу, рікотта.
-Клітковина:
овочі;
фрукти;
сухофрукти;
-Жири:
горіхи;
авокадо;
рослинна олія: оливкова, лляна, кокосова;
гарбузове та соняшникове насіння.
"Друзі, якщо ви матимете ці продукти в своєму холодильнику, то буде дуже мала ймовірність того, що ви зайдете в супермаркет і купите шкідливу їжу! Також у Вас будуть готові продукти щоб приготувати їжу з собою. Відмовки, що вдома не має продуктів чи тому подібні немає", - відзначив зірковий тренер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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