Як у Луцьку захоронюють плаценти та інші біовідходи. ФОТО
Сьогодні, 18:50
На кладовищі у Гаразджі, що неподалік Луцька є сектор для захоронення біовідходів. Саме сюди щомісяця привозять близько тонни людських решток.
Начальник відділу виробництв та благоустрою кладовищ Галина Пекар зазначає, що Гаразжда – це єдине місце у Луцьку, де проводиться захоронення біовідходів.
Як розповів директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар, біовідходи звозяться з лікарень, які уклали договір з комбінатом. А це – Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, обласний протитуберкульозний диспансер, обласний онкологічний диспансер, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», обласне паталого-анатомічне бюро. З військового госпіталю біовідходи привозять власним транспортом.
Захоронення післяопераційних людських решток проводиться на спеціальному секторі в кінці кладовища. Поряд – могили безхатьків. Територію обкошують та прибирають. Такі захоронення тут проводять більше двадцяти років.
Ями викопує трактор. Для того, аби і зимою це можна було робити, невелику територію вкрили товстим шаром листя. Так, як земля під ним залишиться прогрітою. Цієї території під захоронення вистачить на три місяці.
Кожен ящик з біовідходами закопують в окрему яму. Василь Цетнар каже, це для того, аби вони швидше перегнивали.
Як кажуть працівники, що працюють з біовідходами, вага одного дерев’яного ящика приблизно 150-200 кілограмів. Тому вивантажують з трактора четверо чоловіків. Сморід від деяких ящиків стоїть неймовірний.
«Якби крематорій виділили на біодвідходи, ми б землю не використовували під захоронення. Адже після спалювання законодавство сьогодні дозволяє розвіювати попіл на кладовищі», – каже Василь Цетнар.
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Начальник відділу виробництв та благоустрою кладовищ Галина Пекар зазначає, що Гаразжда – це єдине місце у Луцьку, де проводиться захоронення біовідходів.
Як розповів директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар, біовідходи звозяться з лікарень, які уклали договір з комбінатом. А це – Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, обласний протитуберкульозний диспансер, обласний онкологічний диспансер, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», обласне паталого-анатомічне бюро. З військового госпіталю біовідходи привозять власним транспортом.
Захоронення післяопераційних людських решток проводиться на спеціальному секторі в кінці кладовища. Поряд – могили безхатьків. Територію обкошують та прибирають. Такі захоронення тут проводять більше двадцяти років.
Ями викопує трактор. Для того, аби і зимою це можна було робити, невелику територію вкрили товстим шаром листя. Так, як земля під ним залишиться прогрітою. Цієї території під захоронення вистачить на три місяці.
Кожен ящик з біовідходами закопують в окрему яму. Василь Цетнар каже, це для того, аби вони швидше перегнивали.
Як кажуть працівники, що працюють з біовідходами, вага одного дерев’яного ящика приблизно 150-200 кілограмів. Тому вивантажують з трактора четверо чоловіків. Сморід від деяких ящиків стоїть неймовірний.
«Якби крематорій виділили на біодвідходи, ми б землю не використовували під захоронення. Адже після спалювання законодавство сьогодні дозволяє розвіювати попіл на кладовищі», – каже Василь Цетнар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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