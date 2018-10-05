Як у Луцьку захоронюють плаценти та інші біовідходи. ФОТО

На кладовищі у Гаразджі, що неподалік Луцька є сектор для захоронення біовідходів. Саме сюди щомісяця привозять близько тонни людських решток.Начальник відділу виробництв та благоустрою кладовищзазначає, що Гаразжда – це єдине місце у Луцьку, де проводиться захоронення біовідходів.Як розповів директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування, біовідходи звозяться з лікарень, які уклали договір з комбінатом. А це – Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, обласний протитуберкульозний диспансер, обласний онкологічний диспансер, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», обласне паталого-анатомічне бюро. З військового госпіталю біовідходи привозять власним транспортом.Захоронення післяопераційних людських решток проводиться на спеціальному секторі в кінці кладовища. Поряд – могили безхатьків. Територію обкошують та прибирають. Такі захоронення тут проводять більше двадцяти років.Ями викопує трактор. Для того, аби і зимою це можна було робити, невелику територію вкрили товстим шаром листя. Так, як земля під ним залишиться прогрітою. Цієї території під захоронення вистачить на три місяці.Кожен ящик з біовідходами закопують в окрему яму. Василь Цетнар каже, це для того, аби вони швидше перегнивали.Як кажуть працівники, що працюють з біовідходами, вага одного дерев’яного ящика приблизно 150-200 кілограмів. Тому вивантажують з трактора четверо чоловіків. Сморід від деяких ящиків стоїть неймовірний.«Якби крематорій виділили на біодвідходи, ми б землю не використовували під захоронення. Адже після спалювання законодавство сьогодні дозволяє розвіювати попіл на кладовищі», – каже Василь Цетнар.