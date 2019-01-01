Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків





Про це



Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 4-9º, вдень 10-15º тепла.



З цього дня починали м’яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м’якою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 листопада на Волині хмарно з проясненнями. Вночi місцями невеликий дощ, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман.Про це йдеться на сторінці Волинського центру з гідрометеорології у Facebook.Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 4-9º, вдень 10-15º тепла.З цього дня починали м’яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м’якою.

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