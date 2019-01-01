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Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків

Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків
10 листопада на Волині хмарно з проясненнями. Вночi місцями невеликий дощ, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Про це йдеться на сторінці Волинського центру з гідрометеорології у Facebook.

Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 4-9º, вдень 10-15º тепла.

З цього дня починали м’яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м’якою.


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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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