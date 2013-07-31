«Навіщо їхати в Італію, якщо її можна побудувати тут»: дизайнер з Волині власноруч облаштував зону відпочинку

Андрій Гнатюк власноруч і за свої гроші облаштував для володимирчан терасу біля річки.



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Будинок, у якому мешкає, Андрій Гнатюк будував власноруч разом з батьком. Він розповідає, що вже тоді, близько 10-ти років тому бачив, як в майбутньому все виглядатиме і ця картина додавала натхнення. Дизайнер розповідає, що все робить у своє задоволення.



“Люди думають, що все мені легко дається. Насправді це не так. Я приїжджаю додому з роботи, доглядаю за рослинами, щось ремонтую, будую далі і створюю”, – говорить дизайнер.



Андрій розповідає, що чув, як перехожі називають його будинок замком. Особливо дивуються і часто запитують його про дах, а саме, чому він такої складної форми. А тому, розповідає він, навіть творчі доби ренесансу старалися зробити дахи гарнішими, різноманітної форми, бо саме зверху будинок було видно ангелам.



На вулиці неподалік оселі дизайнера журналісти побачили ще один будинок, у схожому виконанні. Як виявилося, його теж будувати за задумом Андрій Гнатюка.



Дизайнер розповідає, що свою оселю зводив за правилами фен-шую і їх не варто відкидати у містобудуванні, адже від цих правил залежить гармонія і повноцінне життя. Так Володимир знаходиться біля річки Луга. А вода може додавати або ж навпаки – забирати енергію, залежно від вигинів русла.



Будинок і терасу над Риловицею Андрій будував згідно цих правил.



Тераса – це громадське місце, яке дизайнер створює своїми силами і коштом.



“Я б міг із сім’єю поїхати в Італію в чудовий 5-зірковий готель, а можу будувати Італію тут”, – сказав Андрій Гнатюк.



І він будує. В планах розширити і зробити ще один рівень тераси, сходи до річки, висадити тут рослини. Ціль подібної зони – це дати людям можливість прийти і сфотографуватися, провести гарно час, отримати естетичне задоволення.



Коли люди приходитимуть сюди, у невеличку Італію у Володимирі, знову і знову, то архітектор вважатиме, що він досягнув поставленої цілі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. власноруч і за свої гроші облаштував для володимирчан терасу біля річки.Про це повідомляє БУГ Будинок, у якому мешкає, Андрій Гнатюк будував власноруч разом з батьком. Він розповідає, що вже тоді, близько 10-ти років тому бачив, як в майбутньому все виглядатиме і ця картина додавала натхнення. Дизайнер розповідає, що все робить у своє задоволення.“Люди думають, що все мені легко дається. Насправді це не так. Я приїжджаю додому з роботи, доглядаю за рослинами, щось ремонтую, будую далі і створюю”, – говорить дизайнер.Андрій розповідає, що чув, як перехожі називають його будинок замком. Особливо дивуються і часто запитують його про дах, а саме, чому він такої складної форми. А тому, розповідає він, навіть творчі доби ренесансу старалися зробити дахи гарнішими, різноманітної форми, бо саме зверху будинок було видно ангелам.На вулиці неподалік оселі дизайнера журналісти побачили ще один будинок, у схожому виконанні. Як виявилося, його теж будувати за задумом Андрій Гнатюка.Дизайнер розповідає, що свою оселю зводив за правилами фен-шую і їх не варто відкидати у містобудуванні, адже від цих правил залежить гармонія і повноцінне життя. Так Володимир знаходиться біля річки Луга. А вода може додавати або ж навпаки – забирати енергію, залежно від вигинів русла.Будинок і терасу над Риловицею Андрій будував згідно цих правил.Тераса – це громадське місце, яке дизайнер створює своїми силами і коштом.“Я б міг із сім’єю поїхати в Італію в чудовий 5-зірковий готель, а можу будувати Італію тут”, – сказав Андрій Гнатюк.І він будує. В планах розширити і зробити ще один рівень тераси, сходи до річки, висадити тут рослини. Ціль подібної зони – це дати людям можливість прийти і сфотографуватися, провести гарно час, отримати естетичне задоволення.Коли люди приходитимуть сюди, у невеличку Італію у Володимирі, знову і знову, то архітектор вважатиме, що він досягнув поставленої цілі.

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