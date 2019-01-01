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Як співак з Луцька MONATIK із дружиною відпочивають у «Діснейленді»

Як співак з Луцька MONATIK із дружиною відпочивають у «Діснейленді»
MONATIK із дружиною в однакових костюмах відпочивають у «Діснейленді».

Про це пише 1+1.

Прихильники українського співака MONATIKa знають, що він великий шанувальник сімейних подорожей. Так, нещодавно Дмитро ділився зворушливими світлинами маленьких синів, яких змалку привчає до мандрів. А вже днями у своєму Instagram співак опублікував яскраве фото, на якому позує з коханою дружиною Іриною.

Для романтичної прогулянки каліфорнійським "Діснейлендом" закохані обрали парні вбрання – червоні з синім костюми в клітинку. У своїх "полум'яних" аутфітах Дмитро та Ірина вигідно вирізнялися на тлі міського пейзажу.

"Діснейленд – найщасливіше місце на землі. Так казав Волт Дісней", – написав під знімком артист.

Та нижче додав, що єдиною неприємністю виявилися надто довгі черги.

По-літньому теплий знімок пари зібрав безліч привітних коментарів від колег та шанувальників MONATIKa.

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Теги: MONATIK, відпочинок
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