На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю
Сьогодні, 14:01
Із метою встановлення причин обміління озера Світязь та інших водних об’єктів Шацького поозер’я на Волині створили спеціальну робочу групу.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.
До складу робочої групи увійшли понад 20 представників влади та компетентних органів. Серед них - завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василь Фесюк, начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола Томчук, професор кафедри екології та агрономії факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького національного технічного університету Ярослав Мольчак, в.о. наукового співробітника відділу методів і систем дистанційного зондування Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, кандидат технічних наук Ольга Альохіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.
До складу робочої групи увійшли понад 20 представників влади та компетентних органів. Серед них - завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василь Фесюк, начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола Томчук, професор кафедри екології та агрономії факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького національного технічного університету Ярослав Мольчак, в.о. наукового співробітника відділу методів і систем дистанційного зондування Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, кандидат технічних наук Ольга Альохіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Комісію 3 роки складають. Воно висохне поки туди вони доїдуть .
комісія це пережиток комсомольських часів.... всім зрозуміло що на весну там топити оселі буде. але пошуршати треба
Маю надію комісії вдасться знайти кілька сотень метрів кубічних зайвої води і розпорядженням направити на поповнення озера
Останні новини
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
Сьогодні, 14:30
На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю
Сьогодні, 14:01
У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*
Сьогодні, 13:48
У Луцьку автівка збила неповнолітнього
Сьогодні, 13:24