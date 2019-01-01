На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю





Про це йдеться у розпорядженні в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.



До складу робочої групи увійшли понад 20 представників влади та компетентних органів. Серед них - завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василь Фесюк, начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола Томчук, професор кафедри екології та агрономії факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького національного технічного університету Ярослав Мольчак, в.о. наукового співробітника відділу методів і систем дистанційного зондування Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, кандидат технічних наук Ольга Альохіна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із метою встановлення причин обміління озера Світязь та інших водних об’єктів Шацького поозер’я на Волині створили спеціальну робочу групу.Про це йдеться у розпорядженні в.о. голови Волинської ОДАДо складу робочої групи увійшли понад 20 представників влади та компетентних органів. Серед них - завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, професор кафедри екології та агрономії факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького національного технічного університету, в.о. наукового співробітника відділу методів і систем дистанційного зондування Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, кандидат технічних наук

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію