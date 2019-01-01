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На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю

На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю
Із метою встановлення причин обміління озера Світязь та інших водних об’єктів Шацького поозер’я на Волині створили спеціальну робочу групу.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.

До складу робочої групи увійшли понад 20 представників влади та компетентних органів. Серед них - завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Василь Фесюк, начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Микола Томчук, професор кафедри екології та агрономії факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького національного технічного університету Ярослав Мольчак, в.о. наукового співробітника відділу методів і систем дистанційного зондування Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, кандидат технічних наук Ольга Альохіна.
На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю
На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю
На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю

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Теги: обміління, Світязь, Шацькі озера
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Коментарі 3
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Комісію 3 роки складають. Воно висохне поки туди вони доїдуть .
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комісія це пережиток комсомольських часів.... всім зрозуміло що на весну там топити оселі буде. але пошуршати треба
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Маю надію комісії вдасться знайти кілька сотень метрів кубічних зайвої води і розпорядженням направити на поповнення озера
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