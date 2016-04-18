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Волинські атовці отримали майже 4 тисячі гектарів землі

Волинські атовці отримали майже 4 тисячі гектарів землі
У Волинській області учасники бойових дій отримали майже чотири тисячі гектарів землі.

Про це інформує ГУ Держгеокадастру в області.

Від початку року учасники бойових дій подали до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області 870 заяв щодо надання земельної ділянки. Вже надали 424 дозволи на розроблення документації із землеустрою на площу 691,3 га. Найчастіше це наділи для ведення особистого селянського господарства – 357 дозволи (684,2 га). Також громадяни отримали 49 дозволів (5,7 га) для ведення садівництва, та 18 (1,4 га) – для індивідуального дачного будівництва.

Упродовж 2019 року у власність надали 529 земельних ділянок на площу 856,9 га. Для ведення особистого селянського господарства – 445 на площу 847,8 га, для ведення садівництва – 83 на площу 8,98 га та один наділ для індивідуального дачного будівництва площею 0,1 га.

Загалом же від старту ініціативи щодо надання земельних ділянок учасникам бойових дій на Сході України, у Волинській області надали у власність 3790 земельних ділянок площею 3849,7 га.

Також триває розробка землевпорядної документації для 4967 наділів площею 5143,4 га. Цю землю також в найближчій перспективі передадуть у власність.

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Теги: земля, АТО, Волинь
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