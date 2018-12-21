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У Києві п'яний водій на позашляховику розтрощив 9 автівок

У Києві п'яний водій на позашляховику розтрощив 9 автівок
У Борщагівському районі Києва 8 листопада ввечері, водій за кермом Honda CR-V влаштував масштабну ДТП і намагався втекти.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Информатор.

За попередніми даними, 37-річний чоловік нетверезим сів за кермо і рухався вулицею Сім'ї Сосніних у бік проспекту Леся Курбаса. Там він зачепив Daewoo Lanos, а за 150 метрів влаштував ще одну дорожню пригоду вже із 8 автомобілями.

Видання повідомляє, що чоловік вдарив авто Kia Carens, що стояло на узбіччі, а після цього влетів в  Skoda Octavia, яка їхала на зустріч. Це авто зачепило Hyundai Elantra, який, своєю чергою,  в'їхав в Opel Kadett. Горе-водія за кермом Honda відкинуло на інший бік дороги, де позашляховик зачепив Peugeot і ще один Lanos.

П’яний чоловік з місця події намагався втекти, однак його затримали місцеві жителі. На місце прибув і екіпаж патрульної поліції. У салоні порушника виявили пакет із марихуаною. Місцеві ж жителі розповіли, що живе винуватець аварії неподалік, а в минулому нібито займався сутенерством.

Постраждав внаслідок ДТП водій авто Skoda Octavia- його доправили до лікарню. Деталі масової аварії встановлюють правоохоронці.
У Києві п'яний водій на позашляховику розтрощив 9 автівок
У Києві п'яний водій на позашляховику розтрощив 9 автівок

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Теги: аварія, Київ, ДТП
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