Шахраї «кинули» волинянку на OLX
Сьогодні, 17:13
Шахраї видурили у волинянки 1000 гривень.
Про це повідомляє газета Волинь.
20-річна жінка вирішила скористатися оголошенням на сайті OLX і придбати здешевлений пристрій для опалення.
Перерахувала Руденко Катерині Олегівні на вказаний номер банківської картки 1000 гривень. Однак на її довірливості нагріли руки ошуканці.
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Про це повідомляє газета Волинь.
20-річна жінка вирішила скористатися оголошенням на сайті OLX і придбати здешевлений пристрій для опалення.
Перерахувала Руденко Катерині Олегівні на вказаний номер банківської картки 1000 гривень. Однак на її довірливості нагріли руки ошуканці.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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