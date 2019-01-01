вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахраї «кинули» волинянку на OLX

Шахраї «кинули» волинянку на OLX
Шахраї видурили у волинянки 1000 гривень.

Про це повідомляє газета Волинь.

20-річна жінка вирішила скористатися оголошенням на сайті OLX і придбати здешевлений пристрій для опалення.

Перерахувала Руденко Катерині Олегівні на вказаний номер банківської картки 1000 гривень. Однак на її довірливості нагріли руки ошуканці.

Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, OLX
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру
Сьогодні, 18:18
Волинські атовці отримали майже 4 тисячі гектарів землі
Сьогодні, 17:53
Шахраї «кинули» волинянку на OLX
Сьогодні, 17:13
Дорога з квітів і нагороди: як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято
Сьогодні, 16:41
У Луцьку вантажівка врізалась у паркан
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші
07 листопад, 15:31
Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів
04 листопад, 12:36
Волинянку ошукали на гроші «банківські» шахраї Волинянку ошукали на гроші «банківські» шахраї
30 жовтень, 12:17
За рахунок двох волинянок шахраї «нагріли руки» на 38 тисяч гривень За рахунок двох волинянок шахраї «нагріли руки» на 38 тисяч гривень
24 жовтень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО
08 листопад, 21:19
 1
Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру
Сьогодні, 18:18
 0
Волинські атовці отримали майже 4 тисячі гектарів землі
Сьогодні, 17:53
 0
Шахраї «кинули» волинянку на OLX
Сьогодні, 17:13
 0
Дорога з квітів і нагороди: як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿