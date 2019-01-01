Шахраї «кинули» волинянку на OLX





Про це повідомляє газета



20-річна жінка вирішила скористатися оголошенням на сайті OLX і придбати здешевлений пристрій для опалення.



Перерахувала Руденко Катерині Олегівні на вказаний номер банківської картки 1000 гривень. Однак на її довірливості нагріли руки ошуканці.



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