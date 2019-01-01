На дорозі «Ковель-Жовква» зіткнулися два автомобілі: травмувалася жінка





Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 листопада близько 20.45, інформує ГУНП у Львівській області.



Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «ЗАЗ Славута», яким керував 55-річний мешканець Трускавця та «Фольксваген Джета» під керуванням 21-річного жителя одного з сіл Сокальського району. Внаслідок зіткнення 63-річна пасажирка «Славути» отримала тілесні ушкодження, зокрема переломи.



Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Ковель-Жовква» у Сокальському районі зіткнулися «Славута» та «Джета».Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 листопада близько 20.45, інформує ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «ЗАЗ Славута», яким керував 55-річний мешканець Трускавця та «Фольксваген Джета» під керуванням 21-річного жителя одного з сіл Сокальського району. Внаслідок зіткнення 63-річна пасажирка «Славути» отримала тілесні ушкодження, зокрема переломи.Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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