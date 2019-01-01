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На дорозі «Ковель-Жовква» зіткнулися два автомобілі: травмувалася жінка

На дорозі «Ковель-Жовква» зіткнулися два автомобілі: травмувалася жінка
На автодорозі «Ковель-Жовква» у Сокальському районі зіткнулися «Славута» та «Джета».

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 листопада близько 20.45, інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «ЗАЗ Славута», яким керував 55-річний мешканець Трускавця та «Фольксваген Джета» під керуванням 21-річного жителя одного з сіл Сокальського району. Внаслідок зіткнення 63-річна пасажирка «Славути» отримала тілесні ушкодження, зокрема переломи.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: аварія, ДТП
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