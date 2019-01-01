На Волині рятувальники дістали із ями корову





Повідомлення про подію надійшло 9 листопада о 8:25 на диспетчерський пункт 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, інформує ДСНС області.



За десять хвилин на місце події прибули рятувальники, які обв'язали тварину мотузками і за допомогою громадян дістали худобу з пастки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Оконськ Маневицького району корова провалилася в яму.Повідомлення про подію надійшло 9 листопада о 8:25 на диспетчерський пункт 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, інформує ДСНС області.За десять хвилин на місце події прибули рятувальники, які обв'язали тварину мотузками і за допомогою громадян дістали худобу з пастки.

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