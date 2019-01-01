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На Волині рятувальники дістали із ями корову

На Волині рятувальники дістали із ями корову
У селі Оконськ Маневицького району корова провалилася в яму.

Повідомлення про подію надійшло 9 листопада о 8:25 на диспетчерський пункт 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, інформує ДСНС області.

За десять хвилин на місце події прибули рятувальники, які обв'язали тварину мотузками і за допомогою громадян дістали худобу з пастки.
На Волині рятувальники дістали із ями корову

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Теги: рятувальники, корова
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