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Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири

Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
На Волині дитині-сироті придбали квартиру.

Про це повідомляє Тростянецька громада у Facebook.

У рамках соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа жительці села Озеро Бєлко Ірині придбали квартиру в місті Ківерці.

"Тростянецька громада щиро вітає Ірину з поліпшенням житлових умов і бажає подальшого благополуччя", - йдеться у повідомленні.
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири

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Теги: квартира, житло, діти-сироти
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Коментарі 1
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Шановна редакція, перед тим як перепрошувати інформацію, перевіряйте її будь-ласка!!! Квартиру вибирала сама Ірина, керувалася своїми потребами і сумою субвенції, яка була надана на придбання квартири!!! Не маніпулюйте і не викривлюйте інформацію!!
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