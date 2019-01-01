Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Сьогодні, 15:55
На Волині дитині-сироті придбали квартиру.
Про це повідомляє Тростянецька громада у Facebook.
У рамках соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа жительці села Озеро Бєлко Ірині придбали квартиру в місті Ківерці.
"Тростянецька громада щиро вітає Ірину з поліпшенням житлових умов і бажає подальшого благополуччя", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Тростянецька громада у Facebook.
У рамках соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа жительці села Озеро Бєлко Ірині придбали квартиру в місті Ківерці.
"Тростянецька громада щиро вітає Ірину з поліпшенням житлових умов і бажає подальшого благополуччя", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Шановна редакція, перед тим як перепрошувати інформацію, перевіряйте її будь-ласка!!! Квартиру вибирала сама Ірина, керувалася своїми потребами і сумою субвенції, яка була надана на придбання квартири!!! Не маніпулюйте і не викривлюйте інформацію!!
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