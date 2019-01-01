Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири





Про це повідомляє Тростянецька громада у Facebook.



У рамках соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа жительці села Озеро Бєлко Ірині придбали квартиру в місті Ківерці.



"Тростянецька громада щиро вітає Ірину з поліпшенням житлових умов і бажає подальшого благополуччя", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині дитині-сироті придбали квартиру.Про це повідомляє Тростянецька громада у Facebook.У рамках соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа жительці села Озеропридбали квартиру в місті Ківерці."Тростянецька громада щиро вітає Ірину з поліпшенням житлових умов і бажає подальшого благополуччя", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію