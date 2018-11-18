У Луцьку «автоандони» познімали номери з машин, щоб не платити штрафи
Сьогодні, 10:51
У Луцьку порушники правил паркування познімали з автомобілів номерні знаки, аби їх не притягнули до відповідальності.
Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
"Водії, що програли департаменту судові справи, сьогодні ось так припаркували свої авто та познімали номерні знаки бо систематично порушують ПДР. Не врахували одного - Vin-код на склі авто і цього достатньо, щоб згідно бази НАЇС встановити власника та винести постанову", - зазначають у повідомленні.
Муніципали додають, що водій Mazda має вже 5 постанов.
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Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
"Водії, що програли департаменту судові справи, сьогодні ось так припаркували свої авто та познімали номерні знаки бо систематично порушують ПДР. Не врахували одного - Vin-код на склі авто і цього достатньо, щоб згідно бази НАЇС встановити власника та винести постанову", - зазначають у повідомленні.
Муніципали додають, що водій Mazda має вже 5 постанов.
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Коментарі 3
Авто без номерів вивозять евакуатором. Чому поліція не працює?
Зелений бус фольксваген чомусь не штрафують.
Та немає тих евакуаторів!
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