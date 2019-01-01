Дорога з квітів і нагороди: як у храмі УПЦ (МП) на Волині відзначили престольне свято

8 листопада 2019 року, у день пам’яті великомученика Димитрія Солунського, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив Божественну літургію у храмі села Білопіль Локачинського благочиння, громада якого саме у цей день відзначає престольне свято.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.Перед початком Літургії керівник Волинської єпархії звершив освячення іконостасу та новонаписаних ікон.Архіпастирю співслужили настоятель храму священник Віталій Сонюк, благочинний Локачинського округу протоієрей Анатолій Собуцький, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Локачинського благочиння.Богослужіння прикрашали місцевий парафіяльний хор та хор священнослужителів Луцького благочиння під керівництвом протоієрея Олександра Мазурака.На Малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля священника Віталія Сонюка – Палицею.Під час Літургії владика разом з собором духовенства та мирянами вознесли спільну молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.По завершенні богослужіння архіпастир відзначив активних прихожан місцевої громади високими нагородами: орденом, медалями «Волинської ікони Божої Матері» та благословенними грамотами, а також звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.Розповідаючи життя великомученика Димитрія, владика наголосив про те, що «нині повертаються ті часи, коли чистоту Христової віри хочуть забруднити, тому сьогодні, у кожного християнина є найголовніше завдання: збереження істинної Христової віри, піклування про достойне виховання молодого покоління у Православ’ї та освячення душі благодатною молитвою, участю у Таїнствах Церкви та звершенням справ милосердя, які й відкриють спасительний шлях для кожної віруючої людини».У свою чергу, настоятель місцевого храму священник Віталій Сонюк щиро подякував архієпископу Нафанаїлу за високі церковні нагороди, собору духовенства, прихожанам і гостям за спільну молитву та побажав усім присутнім постійно бути під молитовним заступництвом небесних покровителів Православної церкви, таких як святий великомученик Димитрій.