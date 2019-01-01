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На Одещині через туман зіткнулись рибальські судна, є загиблий

На Одещині через туман зіткнулись рибальські судна, є загиблий
В Одеській області внаслідок зіткнення двох рибальських суден одна людина загинула та ще одна отримала травми.

Про це інформує ГУНП в області.

Попередньо встановили, що плавзасоби зіштовхнулися через обмежену видимість у тумані та відсутність освітлювальних вогнів на одному з суден.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Теги: риболовця, судна
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