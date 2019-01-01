Які камери встановлять у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:17
Стало відомо, які камери та скільки встановлять у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у Луцьку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Нагадаємо, в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
За словами Ігоря Поліщука, у зоні відпочинку розпочинають встановлення відеоспостереження. Запланували встановити в парку й поруч з ним 41 звичайну камеру, 3 роботизованих, 2 номерні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Нагадаємо, в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
За словами Ігоря Поліщука, у зоні відпочинку розпочинають встановлення відеоспостереження. Запланували встановити в парку й поруч з ним 41 звичайну камеру, 3 роботизованих, 2 номерні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*
Сьогодні, 13:48
У Луцьку автівка збила неповнолітнього
Сьогодні, 13:24
Які камери встановлять у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:17
У Луцьку завтра вшановуватимуть пам'ять загиблих атовців
Сьогодні, 13:00
На Одещині через туман зіткнулись рибальські судна, є загиблий
Сьогодні, 12:37