Які камери встановлять у центральному парку Луцька





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.



Нагадаємо, в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили



За словами Ігоря Поліщука, у зоні відпочинку розпочинають встановлення відеоспостереження. Запланували встановити в парку й поруч з ним 41 звичайну камеру, 3 роботизованих, 2 номерні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, які камери та скільки встановлять у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у Луцьку.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мераНагадаємо, в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки За словами Ігоря Поліщука, у зоні відпочинку розпочинають встановлення відеоспостереження. Запланували встановити в парку й поруч з ним 41 звичайну камеру, 3 роботизованих, 2 номерні.

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