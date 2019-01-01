вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які камери встановлять у центральному парку Луцька

Які камери встановлять у центральному парку Луцька
Стало відомо, які камери та скільки встановлять у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у Луцьку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Нагадаємо, в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

За словами Ігоря Поліщука, у зоні відпочинку розпочинають встановлення відеоспостереження. Запланували встановити в парку й поруч з ним 41 звичайну камеру, 3 роботизованих, 2 номерні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відеокамери, Луцьк, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*
Сьогодні, 13:48
У Луцьку автівка збила неповнолітнього
Сьогодні, 13:24
Які камери встановлять у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:17
У Луцьку завтра вшановуватимуть пам'ять загиблих атовців
Сьогодні, 13:00
На Одещині через туман зіткнулись рибальські судна, є загиблий
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
У центральному парку Луцька встановлять відеокамери У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
08 листопад, 18:10
Погодинно і за перепустками: для підприємців у Луцьку врегулювали в'їзд до центрального парку Погодинно і за перепустками: для підприємців у Луцьку врегулювали в'їзд до центрального парку
29 жовтень, 20:20
Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь Луцькі муніципали змусили неповнолітніх вилити принесений ними у парк алкоголь
26 жовтень, 09:14
У Луцьку в парку висадили «кольоровий килим» з первоцвітів У Луцьку в парку висадили «кольоровий килим» з первоцвітів
11 жовтень, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО, ВІДЕО
08 листопад, 21:19
 1
На Волині створили робочу групу для вивчення причин обміління Світязю
Сьогодні, 14:01
 0
У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*
Сьогодні, 13:48
 0
У Луцьку автівка збила неповнолітнього
Сьогодні, 13:24
 0
Які камери встановлять у центральному парку Луцька
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿