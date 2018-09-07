У Луцьку автівка збила неповнолітнього
Сьогодні, 13:24
У Луцьку на вулиці Рівненській, 42 автівка збила неповнолітнього.
Про це повідомили у прес-служби патрульної поліції Волині.
За словами поліцейських, потерпілого забрала швидка в обласну дитячу лікарню. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма. Також попередньо відомо, що водій був тверезим.
Правоохоронці оглянули місце події, виявили камери зовнішнього відеоспостереження. На місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
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Про це повідомили у прес-служби патрульної поліції Волині.
За словами поліцейських, потерпілого забрала швидка в обласну дитячу лікарню. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма. Також попередньо відомо, що водій був тверезим.
Правоохоронці оглянули місце події, виявили камери зовнішнього відеоспостереження. На місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
Оглянули і виявили камери :)
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