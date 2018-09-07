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У Луцьку автівка збила неповнолітнього

У Луцьку автівка збила неповнолітнього
У Луцьку на вулиці Рівненській, 42 автівка збила неповнолітнього.

Про це повідомили у прес-служби патрульної поліції Волині.

За словами поліцейських, потерпілого забрала швидка в обласну дитячу лікарню. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма. Також попередньо відомо, що водій був тверезим.

Правоохоронці оглянули місце події, виявили камери зовнішнього відеоспостереження. На місці працює слідчо-оперативна група.

Деталі - згодом.

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Теги: аварія, ДТП, дитина, Луцьк
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Коментарі 1
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Оглянули і виявили камери :)
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