У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*
Сьогодні, 13:48
У боулінг-клубі StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для дітей до 14 років - усього за 69 грн/год. Ви можете провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг!
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Чекають на вас у боулінг-клубі StrikeCity, що у ТРЦ ПортCity за адресою: вулиця Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
*Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
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⠀
Чекають на вас у боулінг-клубі StrikeCity, що у ТРЦ ПортCity за адресою: вулиця Сухомлинського 1, 3-й поверх.
⠀
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
*Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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