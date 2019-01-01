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У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*

У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*
У боулінг-клубі StrikeCity діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для дітей до 14 років - усього за 69 грн/год. Ви можете провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг!

Чекають на вас у боулінг-клубі StrikeCity, що у ТРЦ ПортCity за адресою: вулиця Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85

*Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.

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Теги: ПортCity, боулінг, Луцьк
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