Завітайте у школу роллера в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:31
Не знаєте де сховатись від негоди і з користю для здоров’я провести час? Поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!
Щосереди на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера. В школі ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу. Чекають і великих, і малих на 19:00, щоб осягати нові горизонти та навчатися новому!
Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86
Обирайте найкраще! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!
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Щосереди на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера. В школі ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу. Чекають і великих, і малих на 19:00, щоб осягати нові горизонти та навчатися новому!
Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86
Обирайте найкраще! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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