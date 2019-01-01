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Завітайте у школу роллера в ТРЦ «ПортCity»*

Завітайте у школу роллера в ТРЦ «ПортCity»*
Не знаєте де сховатись від негоди і з користю для здоров’я провести час? Поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!

Щосереди на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера. В школі ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу. Чекають і великих, і малих на 19:00, щоб осягати нові горизонти та навчатися новому!

Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86

Обирайте найкраще! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!
Завітайте у школу роллера в ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity, школа роллера
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