Завітайте у школу роллера в ТРЦ «ПортCity»*

Не знаєте де сховатись від негоди і з користю для здоров’я провести час? Поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!Щосереди на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера. В школі ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу. Чекають і великих, і малих на 19:00, щоб осягати нові горизонти та навчатися новому!Попередній запис за телефоном:067 334 50 860332 78 78 86Обирайте найкраще! Обирайте ТРЦ «ПортCity»!