Луцькі школярі «дарували усмішку» перехожим. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
У Луцьку третьокласники ліцею №27 дарували перехожим усмішку разом із солодощами.
Про це повідомляє UA:Волинь.
Таким чином вони долучилися до Всеукраїнської акції доброти, розповіла вчителька початкових класів Ірина Герасимова.
«Нам випало завдання у нашому класі подарувати оточуючим посмішку. Ми вирішили старшим людям подарувати по булочці, цукерки з передбаченням і побажати їм побільше позитиву, нехай вони за своїми клопотами, своїми турботами щоденними не забувають радіти життю. Одна дитина, навіть, сказала, що піде додому, купить мішок цукерок і, починаючи з завтрашнього дня, починає роздавати оточуючим смаколики", - каже вона.
Тобто, за словами вчительки, цією акцією довели, що доброта є, що люди посміхнулися, зробили паузу в своєму житті.
«Це дуже приємно і всі тобі посміхаються, це як створювати добро один одному. Щоб викликати посмішку, треба кайфувати, насолоджуватися життям», - поділилася школярка Олеся Новосад.
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Про це повідомляє UA:Волинь.
Таким чином вони долучилися до Всеукраїнської акції доброти, розповіла вчителька початкових класів Ірина Герасимова.
«Нам випало завдання у нашому класі подарувати оточуючим посмішку. Ми вирішили старшим людям подарувати по булочці, цукерки з передбаченням і побажати їм побільше позитиву, нехай вони за своїми клопотами, своїми турботами щоденними не забувають радіти життю. Одна дитина, навіть, сказала, що піде додому, купить мішок цукерок і, починаючи з завтрашнього дня, починає роздавати оточуючим смаколики", - каже вона.
Тобто, за словами вчительки, цією акцією довели, що доброта є, що люди посміхнулися, зробили паузу в своєму житті.
«Це дуже приємно і всі тобі посміхаються, це як створювати добро один одному. Щоб викликати посмішку, треба кайфувати, насолоджуватися життям», - поділилася школярка Олеся Новосад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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