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Луцькі школярі «дарували усмішку» перехожим. ВІДЕО

Луцькі школярі «дарували усмішку» перехожим. ВІДЕО
У Луцьку третьокласники ліцею №27 дарували перехожим усмішку разом із солодощами.

Про це повідомляє UA:Волинь.

Таким чином вони долучилися до Всеукраїнської акції доброти, розповіла вчителька початкових класів Ірина Герасимова.

«Нам випало завдання у нашому класі подарувати оточуючим посмішку. Ми вирішили старшим людям подарувати по булочці, цукерки з передбаченням і побажати їм побільше позитиву, нехай вони за своїми клопотами, своїми турботами щоденними не забувають радіти життю. Одна дитина, навіть, сказала, що піде додому, купить мішок цукерок і, починаючи з завтрашнього дня, починає роздавати оточуючим смаколики", - каже вона.

Тобто, за словами вчительки, цією акцією довели, що доброта є, що люди посміхнулися, зробили паузу в своєму житті.

«Це дуже приємно і всі тобі посміхаються, це як створювати добро один одному. Щоб викликати посмішку, треба кайфувати, насолоджуватися життям», - поділилася школярка Олеся Новосад.


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Теги: доброта, акція, Луцьк, діти
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