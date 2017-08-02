Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести з Європи на інший континент





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УЄФА розглядають варіант з проведенням вирішального матчу на іншому континенті.



Фаворитом на проведення фіналу є "Метлайф Стедіум", який знаходиться в штаті Нью-Джерсі. Ця арена вважається другою найдорожчою в світі. На будівництво було витрачено 1,6 мільярда доларів.



В УЄФА сподіваються, що за допомогою подібного жесту організації вдалося б популяризувати Лігу Чемпіонів по всьому світу. Якщо таке станеться, то це буде перший фінал Ліги чемпіонів в історії, який пройде за межами Європи.



Поточний розіграш Ліги чемпіонів завершиться 30-го травня 2020-го року в Стамбулі, на арені "Олімпійський".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінал Ліги чемпіонів в сезоні 2023/24 можуть зіграти за межами Європи.Про це повідомляє Сегодня УЄФА розглядають варіант з проведенням вирішального матчу на іншому континенті.Фаворитом на проведення фіналу є "Метлайф Стедіум", який знаходиться в штаті Нью-Джерсі. Ця арена вважається другою найдорожчою в світі. На будівництво було витрачено 1,6 мільярда доларів.В УЄФА сподіваються, що за допомогою подібного жесту організації вдалося б популяризувати Лігу Чемпіонів по всьому світу. Якщо таке станеться, то це буде перший фінал Ліги чемпіонів в історії, який пройде за межами Європи.Поточний розіграш Ліги чемпіонів завершиться 30-го травня 2020-го року в Стамбулі, на арені "Олімпійський".

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