Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести з Європи на інший континент
Сьогодні, 16:25
Фінал Ліги чемпіонів в сезоні 2023/24 можуть зіграти за межами Європи.
Про це повідомляє Сегодня.
УЄФА розглядають варіант з проведенням вирішального матчу на іншому континенті.
Фаворитом на проведення фіналу є "Метлайф Стедіум", який знаходиться в штаті Нью-Джерсі. Ця арена вважається другою найдорожчою в світі. На будівництво було витрачено 1,6 мільярда доларів.
В УЄФА сподіваються, що за допомогою подібного жесту організації вдалося б популяризувати Лігу Чемпіонів по всьому світу. Якщо таке станеться, то це буде перший фінал Ліги чемпіонів в історії, який пройде за межами Європи.
Поточний розіграш Ліги чемпіонів завершиться 30-го травня 2020-го року в Стамбулі, на арені "Олімпійський".
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Про це повідомляє Сегодня.
УЄФА розглядають варіант з проведенням вирішального матчу на іншому континенті.
Фаворитом на проведення фіналу є "Метлайф Стедіум", який знаходиться в штаті Нью-Джерсі. Ця арена вважається другою найдорожчою в світі. На будівництво було витрачено 1,6 мільярда доларів.
В УЄФА сподіваються, що за допомогою подібного жесту організації вдалося б популяризувати Лігу Чемпіонів по всьому світу. Якщо таке станеться, то це буде перший фінал Ліги чемпіонів в історії, який пройде за межами Європи.
Поточний розіграш Ліги чемпіонів завершиться 30-го травня 2020-го року в Стамбулі, на арені "Олімпійський".
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