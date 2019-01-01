У Запоріжжі 15-річна народила двійню: хлопчики – у реанімації. ВІДЕО





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Андрію та Саші лише по 4 дні, їхню маму привезли до пологового о 1:30 ночі, через три години вона народила – у свій власний 15-й день народження. Бабуся малюків звістку про вагітність доньки зустріла спокійно: 52-річна жінка сама має 7 дітей, тому питання про переривання вагітності навіть не ставила. Зятя вона називає сином, а той її – мамою. Жити разом як чоловік та дружина Ліза з Олексієм почали, коли йому було 19 років, а їй – 13.



"Вибачте, стільки ситуацій – потім осуджують дівчат, котрі там десь по кутках, за кущами, по притонах – додому приносять у подолі. То я дала згоду – хай краще на моїх очах", - пояснила Світлана Некрасова.



В селі реагували не так спокійно – були й такі, хто ранню вагітність активно засуджував. "Ну, декотрі говорили спочатку, а потім уже всі все зрозуміли, що зворотнього шляху немає – і якось усі пошли в кращий бік", - каже батько дітей Олексій Кащенко.



Чого не варто робити батькам, щоб діти мали хороше майбутнє

Зазвичай юним породіллям роблять кесарів розтин, але в цьому випадку все відбувалося надто стрімко, тому народжувала Ліза сама. Загальмувати пологи також не вдалося. "Точку неповернення минули вже, там було відкриття 8 сантиметрів, а повне відкриття 10 сантиметрів. Ну, давайте суто арифметично порахуйте і зрозумієте, що що йде мова", - каже головний лікар обласного перинатального центру Олександр Кирилюк.



Юна мати почувається добре, а от хлопчики у реанімації на штучному диханні. Вони народилися на 34-му тижні з вагою менш ніж півтора кілограми. У обидвох є проблеми. "Першочергова – це з легенями. У одної дитини надрив легені, в іншої гематоми", - каже волонтерка Злата Некрасова. "Стан дітей дуже тяжкий. Швидше за все, вони потребуватимуть тривалого лікування та реабілітації. Вони на механічній вентиляції", - розповів завідувач відділенням реанімації новонароджених обласної клінічної дитячої лікарні Іван Анікін.



Гроші для молодих батьків збирають волонтери, вони ж намагаються допомогти з оформленням документів, адже це проблема. Укласти шлюб, навіть за наявності дитини, в Україні можна лише з 16 років, тож навіть оформити допомогу на дитину сама Ліза не може. "Тільки в супроводі своїх законних представників. Якщо батьки чи опікуни – хтось із них. Вона народила, вона є матір’ю, але в неї немає повної цивільної дієздатності. На жаль, повна цивільна дієздатність з момента народження дітей не передбачена. З моменту укладання шлюбу – так, з моменту народження дітей – ні", - пояснила юрист Марина Келембет.



9-й клас Ліза закінчить екстерном, потім планує працювати манікюрницею. Батько дітей вже працює, тож запевняє: родину забезпечить. Офіційний шлюб молоді планують укласти за рік – коли дівчині виповниться 16. А поки хочуть якнайшвидше потрапити додому разом з дітьми: "Щоби діти одужали по швидше, забрати додому".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі 9-класниця народила близнюків. Лікарі відзначають, що пологи 15-річної дівчини минули блискавично і юна мати почувається добре.Про це повідомляє ТСН талише по 4 дні, їхню маму привезли до пологового о 1:30 ночі, через три години вона народила – у свій власний 15-й день народження. Бабуся малюків звістку про вагітність доньки зустріла спокійно: 52-річна жінка сама має 7 дітей, тому питання про переривання вагітності навіть не ставила. Зятя вона називає сином, а той її – мамою. Жити разом як чоловік та дружина Ліза з Олексієм почали, коли йому було 19 років, а їй – 13."Вибачте, стільки ситуацій – потім осуджують дівчат, котрі там десь по кутках, за кущами, по притонах – додому приносять у подолі. То я дала згоду – хай краще на моїх очах", - пояснила Світлана Некрасова.В селі реагували не так спокійно – були й такі, хто ранню вагітність активно засуджував. "Ну, декотрі говорили спочатку, а потім уже всі все зрозуміли, що зворотнього шляху немає – і якось усі пошли в кращий бік", - каже батько дітейЧого не варто робити батькам, щоб діти мали хороше майбутнєЗазвичай юним породіллям роблять кесарів розтин, але в цьому випадку все відбувалося надто стрімко, тому народжувала Ліза сама. Загальмувати пологи також не вдалося. "Точку неповернення минули вже, там було відкриття 8 сантиметрів, а повне відкриття 10 сантиметрів. Ну, давайте суто арифметично порахуйте і зрозумієте, що що йде мова", - каже головний лікар обласного перинатального центруЮна мати почувається добре, а от хлопчики у реанімації на штучному диханні. Вони народилися на 34-му тижні з вагою менш ніж півтора кілограми. У обидвох є проблеми. "Першочергова – це з легенями. У одної дитини надрив легені, в іншої гематоми", - каже волонтерка Злата Некрасова. "Стан дітей дуже тяжкий. Швидше за все, вони потребуватимуть тривалого лікування та реабілітації. Вони на механічній вентиляції", - розповів завідувач відділенням реанімації новонароджених обласної клінічної дитячої лікарні Іван Анікін.Гроші для молодих батьків збирають волонтери, вони ж намагаються допомогти з оформленням документів, адже це проблема. Укласти шлюб, навіть за наявності дитини, в Україні можна лише з 16 років, тож навіть оформити допомогу на дитину сама Ліза не може. "Тільки в супроводі своїх законних представників. Якщо батьки чи опікуни – хтось із них. Вона народила, вона є матір’ю, але в неї немає повної цивільної дієздатності. На жаль, повна цивільна дієздатність з момента народження дітей не передбачена. З моменту укладання шлюбу – так, з моменту народження дітей – ні", - пояснила юрист Марина Келембет.9-й клас Ліза закінчить екстерном, потім планує працювати манікюрницею. Батько дітей вже працює, тож запевняє: родину забезпечить. Офіційний шлюб молоді планують укласти за рік – коли дівчині виповниться 16. А поки хочуть якнайшвидше потрапити додому разом з дітьми: "Щоби діти одужали по швидше, забрати додому".

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