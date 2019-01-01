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У Нововолинську п'ятеро молодиків побили та пограбували чоловіка

Нововолинські правоохоронці готують підозру молодикам, які побили чоловіка та забрали телефон.

На 15-му мікрорайоні міста до 31-річного чоловіка підійшло п’ять осіб. Компанія святкувала день народження військовослужбовця, були в стані алкогольного сп’яніння. Між ними та чоловіком виник словесний конфлікт, який переріс в бійку, - пише БУГ.

Потерпілий виявив, що в нього зник телефон. Про подію повідомив у поліцію.

Як зазначив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку встановили причетних до розбою осіб.

“Двоє 19-річних хлопців нанесли тілесні ушкодження. Один забрав телефон. Особи встановлені та допитані, телефон вилучений. Встановлюються межі відповідальності кожного, вирішується питання про пред’явлення підозри.

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Теги: нововолинськ, розбій, поліція
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