У Нововолинську п'ятеро молодиків побили та пограбували чоловіка





На 15-му мікрорайоні міста до 31-річного чоловіка підійшло п’ять осіб. Компанія святкувала день народження військовослужбовця, були в стані алкогольного сп’яніння. Між ними та чоловіком виник словесний конфлікт, який переріс в бійку, - пише



Потерпілий виявив, що в нього зник телефон. Про подію повідомив у поліцію.



Як зазначив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку встановили причетних до розбою осіб.



“Двоє 19-річних хлопців нанесли тілесні ушкодження. Один забрав телефон. Особи встановлені та допитані, телефон вилучений. Встановлюються межі відповідальності кожного, вирішується питання про пред’явлення підозри.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинські правоохоронці готують підозру молодикам, які побили чоловіка та забрали телефон.На 15-му мікрорайоні міста до 31-річного чоловіка підійшло п’ять осіб. Компанія святкувала день народження військовослужбовця, були в стані алкогольного сп’яніння. Між ними та чоловіком виник словесний конфлікт, який переріс в бійку, - пише БУГ Потерпілий виявив, що в нього зник телефон. Про подію повідомив у поліцію.Як зазначив начальник Нововолинського відділення поліції, проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку встановили причетних до розбою осіб.“Двоє 19-річних хлопців нанесли тілесні ушкодження. Один забрав телефон. Особи встановлені та допитані, телефон вилучений. Встановлюються межі відповідальності кожного, вирішується питання про пред’явлення підозри.

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